إنفانتينو يهدد أندية دوري السوبر الأوروبي

هدد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الأندية المشاركة في مسابقة دوري السوبر الأوروبي، بتحمل تبعات تصرفهم.

وقال إنفانتيو في تصريحات اليوم الثلاثاء :“على الفرق المشاركة في السوبر الأوروبي تحمل التبعات“.

فلورنتينو بيريز: دوري أبطال أوروبا فقد بريقه ودوري السوبر سينقذ كرة القدم https://t.co/H4L3vsLxl8 pic.twitter.com/5LtmUq5MRv — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

ولم يحدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التبعات التي قد تتكلفها الأندية المشاركة في المسابقة الجديدة، لكنه واصل :“لا يمكنهم أن يبقوا ”نصف في الداخل ونصف في الخارج“ فيما يتعلق بالارتباط بنظام كرة القدم الحالي ويجب على إداراتهم مواجهة واقع قراراتهم“.

”إذا اختار البعض أن يسلك طريقه، فعليه التعايش مع قراره وتحمل مسؤولية قراره، وهذا يعني بوضوح إما أن تكون داخل النظام أو خارجه. لا يمكن أن تبقى نصف في الداخل ونصف في الخارج. هذا يجب أن يكون واضحا تماما“.

ويلمح إنفانتينو إلى إبعاد تلك الأندية خارج إطار الفيفا.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم معارضة الفيفا لمشروع دوري السوبر الأوروبي.

وأضاف إنفانتينو :“دوري السوبر الأوروبي هو عبارة عن سوق مغلق، وهو منفصل عن المؤسسات الحالية، وعن الدوريات، وعن الاتحادات، وكذلك عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعن الاتحاد الدولي أيضا“.

وتأتي تعليقات إنفانتينو بعدما طلب مسؤولو دوري السوبر يوم الاثنين عقد مباحثات مع اليويفا والفيفا حول موقع البطولة الجديدة من نظام كرة القدم.

وزير بريطاني: اذا لم تتمكن سلطات كرة القدم من إيقاف دوري السوبر الأوروبي سنوقفه نحن https://t.co/fjWoFPGJw8 pic.twitter.com/jfqVHbfCFZ — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

من جهته قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ أن الأندية التي تعتقد أنها كبيرة ولا يمكن المساس بها اليوم يجب أن تتذكر من أين أتت“.

وأضاف :“عليهم أن يدركوا أنه إذا كانوا عمالقة أوروبيين اليوم، فإن ذلك يرجع جزئيًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم“.

وأعلنت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي تأسيس دوري السوبر الأوروبي وإدارته بشكل منفصل عن ”يويفا“ كبديل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشدد فلورنتينو بيريز رئيس بطولة دوري السوبر الأوروبي أن دوري أبطال أوروبا فقد بريقه وأن نظامه الجديد المزمع تطبيقه في 2024 فاشل، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يمكنه معاقبة الأندية المشاركة في البطولة الجديدة أو استبعادها من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بيريز أن البطولة الجديدة ستعوض الأندية عن الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا.