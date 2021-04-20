الصحف الرياضية: توقف كرة القدم.. ناغلزمان يخلف مورينيو.. ونيمار يضحي من أجل برشلونة

شكلت الحرب الدائرة في كرة القدم الأوروبية والعالمية حول إعلان 12 ناديا إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام ومصير كومان في برشلونة وصراع الفريق على لقب الدوري الإسباني ووضعية إدين هازارد في ريال مدريد وتعادل ليفربول وليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز ورغبة البرازيلي نيمار في العودة لبرشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الجدل الذي أحدثه إعلان إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي وكتبت:“ صخب ضد دوري السوبر الأوروبي ”.

كما تحدثت عن إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو وكتبت:“ توتنهام يقيل جوزيه مورينيو ”.

الصحيفة اهتمت بالعودة القوية للمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو في ريال مدريد وكتبت:“ ميليتاو عمل نهضة عجيبة ”.

كما اهتمت بالبرازيلي نيمار وعلاقته ببرشلونة وكتبت:“ نيمار سيخفض راتبه من أجل العودة لبرشلونة ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على الحرب القائمة حول دوري السوبر الأوروبي وكتبت:“ حرب شاملة ”.

كما تحدثت عن برشلونة وصراع الفوز بلقب الدوري الإسباني وكتبت:“ برشلونة 8 نهائيات للفوز بلقب الدوري الإسباني ”.

الصحيفة اهتمت بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام وكتبت:“ إقالة جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام ”.

:“ غموض إدين هازارد، من الظهور المحتمل انتقل لصالة الألعاب الرياضية ”.

كما اهتمت بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب توتتنهام وكتبت:“ توتتنهام يقيل جوزيه مورينيو بعد 17 شهرا في دكة البدلاء ”.

آس

ركزت الصحيفة على الحرب الدائرة حاليا في كرة القدم بشأن دوري السوبر الأوروبي وكتبت:“ توقف كرة القدم ”.

كما تحدثت عن مستقبل المدافع الفرنسي رافائيل فاران في ريال مدريد وكتبت:“ باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي ترغب في التعاقد معه ”.

الصحيفة اهتمت بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على الحرب القائمة ضد دوري السوبر الأوروبي وكتبت:“ كرة القدم في حالة حرب، الآن الأمر أصبح سيئا ”.

كما تحدثت عن إمكانية إستبعاد تشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال ومانشستر يونايتد من نصف نهائي المسابقات الأوروبية.

واهتمت بتعادل ليفربول وليدز يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز وإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام وكتبت:“ جوزيه مورينيو استبعد بعد الخلاف مع اللاعبين ”.

ذا صن

ركزت الصحيفة على احتجاج جماهير الفرق الإنجليزية ضد دوري السوبر الأوروبي وموقف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول وكتبت:“ أوقفوا المؤامرة “ و “ يورغن كلوب في موقف تصادمي مع ليفربول لكونه لازال ضد دوري السوبر الأوروبي“.

الصحيفة تحدثت عن إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من توتنهام وترشيح الألماني يوليان ناغلزمان لخلافته وكتبت:“ ناغلزمان هو الرجل ”.

الصحيفة اهتمت بتعادل ليفربول وليدز يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند وكتبت:“ إيرلينغ هالاند : مطلوب“.

كما اهتمت برواتب النجوم في فترة انتشار فيروس كورونا وكتبت:“ رواتب النجوم ”.

ليكيب

ركزت الصحيفة على إمكانية تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في حال إقصاء الأندية المشاركة في تأسيس دوري السوبر الأوروبي وكتبت:“ نحن الأبطال ”.

الصحف الإيطالية

كوريير ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي وكتبت:“ على الفور خارج المنافسات “ و “ تشيفرين: جاهز لاستبعاد المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي وأنييلي كذاب ”.

كما اهتمت بكرة القدم الإنجليزية وكتبت:“ إقالة جوزيه مورينيو وليفربول في أزمة ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الموقف من دوري السوبر الأوروبي وكتبت:“ لا للسوبر الأوروبي ”.

كما اهتمت بيوفنتوس قبل مواجهة بارما وكتبت:“ كييزا لن يكون موجودا أمام بارما لكن يوفنتوس يستعيد كريستيانو رونالدو ”.