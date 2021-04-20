رياضة

فلورنتينو بيريز يتحدث عن عودة رونالدو والتعاقد مع مبابي ومستقبل زيدان وفينيسيوس
تاريخ النشر: 20 أبريل 2021 6:47 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2021 7:40 GMT

فلورنتينو بيريز يتحدث عن عودة رونالدو والتعاقد مع مبابي ومستقبل زيدان وفينيسيوس

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ورئيس الهيئة التنفيذية لدوري السوبر الأوروبي لبرنامج " الشيرينغيتو " الإسباني عن المسابقة الجديدة، وأيضا عن تجديد عقد

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المصدر: إرم نيوز ـ نور الدين ميفراني

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ورئيس الهيئة التنفيذية لدوري السوبر الأوروبي لبرنامج “ الشيرينغيتو “ الإسباني عن المسابقة الجديدة، وأيضا عن تجديد عقد راموس وعودة كريستيانو رونالدو ومستقبل فينسيوس جونيور والتعاقد مع كليان مبابي.

 

وقال رئيس ريال مدريد عن النجم الفرنسي :“ كليان مبابي لاعب جيد، ريال مدريد في حاجة للتغيير من وقت لآخر، لقد فزنا كثيرا وحدثت أشياء كثيرة يجب استعادة الشغف والحماسة؛ وهو ليس سهلا مع المشاكل والصعوبات التي لدينا حاليا ونحن نعمل على ذلك، لكني لم أتحدث مع كليان مبابي منذ سنوات ”.

 

وتحدث رئيس ريال مدريد عن مستقبل راموس فينيسيوس جونيور وعودة كريستيانو رونالدو وقال :“ كريستيانو رونالدو لن يعود لريال مدريد أنا أحبه كثيرا لكن ليس من المنطقي أن يعود ، راموس أحبه أيضا لكننا في وضع اقتصادي سيء للغاية ويجب أن نكون واقعيين ، أمامنا حياتنا علينا إصلاحها ، ولكن هذا هو الوضع حاليا ”.

وأضاف فلورنتينو بيريز :“ فينيسيوس جونيور ليس للبيع ولن يدخل في أية صفقة ، سنفكر فيما سيحدث بعد ذلك يمكن أن تحدث أشياء كثيرة ، خفض بعض اللاعبين رواتبهم قبل المغادرة يوفيتش و أوديغارد مثلا راموس خفض راتبه السنة الماضية ب10 في المائة وغير موقفه هذه السنة ”.

 

وأكد رئيس ريال مدريد أن الفرنسي زين الدين زيدان هو أفضل مدرب في ريال مدريد وقال :“ زيدان أفضل مدرب حصلنا عليه، لا يقول شيئا هو سعيد كما قال و لا نعرف ما سيحدث في المستقبل“.

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