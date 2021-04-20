فلورنتينو بيريز يتحدث عن عودة رونالدو والتعاقد مع مبابي ومستقبل زيدان وفينيسيوس

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ورئيس الهيئة التنفيذية لدوري السوبر الأوروبي لبرنامج “ الشيرينغيتو “ الإسباني عن المسابقة الجديدة، وأيضا عن تجديد عقد راموس وعودة كريستيانو رونالدو ومستقبل فينسيوس جونيور والتعاقد مع كليان مبابي.

عند تحقيق ريال مدريد لقب بطولة #دوري_السوبر_الاوروبي ستعتبر الأولى أم الرابعة عشر؟ فلورنتينو بيريز: لا، ستكون الخامسة عشر، لأن الرابعة عشر قد تأتي هذا الموسم😃. pic.twitter.com/O39qIoh1j6 — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

وقال رئيس ريال مدريد عن النجم الفرنسي :“ كليان مبابي لاعب جيد، ريال مدريد في حاجة للتغيير من وقت لآخر، لقد فزنا كثيرا وحدثت أشياء كثيرة يجب استعادة الشغف والحماسة؛ وهو ليس سهلا مع المشاكل والصعوبات التي لدينا حاليا ونحن نعمل على ذلك، لكني لم أتحدث مع كليان مبابي منذ سنوات ”.

فلورنتينو بيريز: يمكن أن يكون هناك دوري سوبر أوروبي درجة ثانية.

لن يتم استبعاد ريال مدريد من دوري ابطال أوروبا هذا الموسم.

النظام الجديد لدوري الابطال فاشل.#دوري_السوبر_الاوروبي لن يتعارض مع بطولات الدوري.

نريد أن نبدأ أغسطس المقبل.

لم ندعو باريس سان جيرمان والأندية الألمانية. pic.twitter.com/L6owO7EVjr — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

وتحدث رئيس ريال مدريد عن مستقبل راموس فينيسيوس جونيور وعودة كريستيانو رونالدو وقال :“ كريستيانو رونالدو لن يعود لريال مدريد أنا أحبه كثيرا لكن ليس من المنطقي أن يعود ، راموس أحبه أيضا لكننا في وضع اقتصادي سيء للغاية ويجب أن نكون واقعيين ، أمامنا حياتنا علينا إصلاحها ، ولكن هذا هو الوضع حاليا ”.

وأضاف فلورنتينو بيريز :“ فينيسيوس جونيور ليس للبيع ولن يدخل في أية صفقة ، سنفكر فيما سيحدث بعد ذلك يمكن أن تحدث أشياء كثيرة ، خفض بعض اللاعبين رواتبهم قبل المغادرة يوفيتش و أوديغارد مثلا راموس خفض راتبه السنة الماضية ب10 في المائة وغير موقفه هذه السنة ”.

فلورنتينو بيريز:

كريستيانو رونالدو لن يعود لريال مدريد

لم أتحدث إلى مبابي منذ سنوات ولا أعلم ان كان يريد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان أو لا، المشجعون يطلبون مني التعاقد معه.

أتمنى بقاء ميسي في برشلونة pic.twitter.com/PkUWcKt8Mu — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

وأكد رئيس ريال مدريد أن الفرنسي زين الدين زيدان هو أفضل مدرب في ريال مدريد وقال :“ زيدان أفضل مدرب حصلنا عليه، لا يقول شيئا هو سعيد كما قال و لا نعرف ما سيحدث في المستقبل“.