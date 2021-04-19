فلورنتينو بيريز: دوري أبطال أوروبا فقد بريقه ودوري السوبر سينقذ كرة القدم

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إن دوري أبطال أوروبا فقد بريقه وإن دوري السوبر الأوروبي سينقذ كرة القدم.

وأعلن ريال مدريد مع 11 ناديا تأسيس دوري السوبر الأوروبي، يوم الأحد، ما تسبب في غضب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، والذي هدد باتخاذ عقوبات شديدة.

وأضاف بيريز في لقاء عبر برنامج ”الشرينغيتو“: ”توصلنا لاستنتاج بأنه من خلال إنشاء دوري السوبر الأوروبي بدلا من دوري الأبطال، يمكننا تخفيف الخسائر“.

وتابع رئيس ريال مدريد: ”وضع كرة القدم سيئ، سنزيد المداخيل من خلال مواجهة الأندية الكبرى مع بعضها، هنا في ريال مدريد خسرنا الكثير من الأموال ونحن نمر بوضع سيئ للغاية“.

وأكمل بيريز: ”يجب على الأندية الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا تقديم الحلول للوضع السيئ الذي تعيشه كرة القدم“.

وفلورنتينو بيريز سيكون رئيسا لمجلس إدارة دوري السوبر الأوروبي على أن يتكون مجلس إدارته من 4 نواب وهم أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، ومالكوم جليزر مالك مانشستر يونايتد، وستان كرونكي مالك آرسنال، وجون هنري مالك ليفربول.

وأوضح: ”رابطة الأندية الأوروبية تقول إنها خسرت 500 مليون، كانت لدينا ميزانية قدرها 800 مليون وانتهى المطاف بنا بميزانية تقدر بـ700 مليون، وهذا العام بدلًا من أن نحقق ميزانية بمقدار 900 مليون يورو سنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق 600 مليون يورو، ميزانية ريال مدريد الآن 400 مليون فقط“.

وأكد ”عندما لا يكون لديك دخل آخر غير حقوق البث، فأنت تقول إن الحل هو تقديم مباريات أكثر جاذبية تمكن للجماهير من جميع أنحاء العالم مشاهدة الأندية الكبرى ضد بعضهم البعض“.

وواصل بيريز شرح فكرته وقال: ”40٪ من الشباب لا يهتمون بكرة القدم لأن هناك الكثير من المباريات منخفضة الجودة، وكان علينا التعامل مع ذلك“.

وأضاف ”كرة القدم تحتاج إلى التغيير لتصبح أكثر جاذبية، حان وقت التغيير، كما حدث عام 1950 وكان الفيفا والويفا ضده أيضًا، ولكن في النهاية تغيرت كرة القدم“.

وأردف بيريز: ”دوري السوبر الأوروبي ليس حكرًا على أحد، يمكن لأي فريق جيد المشاركة فيه بغض النظر عن اسمه“.

وأشار رئيس ريال مدريد إلى أن المال الذي سيتحقق في البطولة سيكون للجميع“.

وختم: ”في دوري أبطال أوروبا يحصل الفائز باللقب على 120 إلى 130 مليون يورو، لكن في دوري السوبر الأوروبي سيحصل البطل على أكثر من ذلك بكثير“.