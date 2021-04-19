بيلد: تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا أو عودة بايرن ودورتموند وبورتو

ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ستجتمع يوم الجمعة المقبل؛ لبحث فرض عقوبات على الأندية الـ12 التي أعلنت تأسيس دوري السوبر الأوروبي دون موافقة يويفا أو الاتحاد الدولي (الفيفا)، ومن بين وسائل العقاب حرمان هذه الأندية من استكمال بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم.

وقالت الصحيفة الألمانية واسعة الانتشار إن من بين المقترحات تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا باعتباره النادي الوحيد المتأهل للمربع الذهبي ولم ينضم لدوري السوبر، عكس أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي المتأهلة لنصف النهائي، لكنها شاركت في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

#دوري_السوبر_الاوروبي .. ما دوافع انقلاب الـ12 ناديا على يويفا؟https://t.co/MkYNDeuTJg — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين المقترحات أيضا استبعاد الأندية الثلاثة وعودة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين وبورتو البرتغالي للمسابقة، بعد خروجها من دور الـ8 وتأهلها لنصف النهائي على حساب الأندية الثلاثة المستبعدة الأخرى، واستكمال البطولة بشكل طبيعي.

وينطبق الأمر في الدوري الأوروبي على ناديي مانشستر يونايتد وآرسنال، بينما سيبقى فياريال الإسباني وروما الإيطالي في البطولة، مع إمكانية عودة غرناطة الإسباني وسلافيا براغ للبطولة بدلا من الناديين الإنجليزيين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعارض فيه الحكومات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية دوري السوبر بعد تأسيس أندية من الدول الثلاث له.

هل تؤيد دوري السوبر الأوروبي؟ — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

ورفضت روابط الدوري في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا انطلاق دوري السوبر، وهدد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي بحرمان اللاعبين المشاركين في دوري السوبر من تمثيل منتخبات بلادهم، مؤكدا أن الاتحادات القارية تعارض انطلاق دوري السوبر.

وأصدر يويفا بيانا شديد اللهجة، بالاشتراك مع اتحادات اللعبة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، قائلا إنه مستعد لاستخدام ”كافة التدابير“ للتصدي إلى أي انفصال، مضيفا أن أي نادٍ يشارك سيمنع من اللعب في مسابقات الدوري المحلية.

وقال يويفا: ”سيتم حظر الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية.