اللاعبون يرفضون دوري السوبر الأوروبي ويورغن كلوب يختلف مع ليفربول

شن عدد من لاعبي كرة القدم المشهورين هجوما على بطولة دوري السوبر الأوروبي، وحذروا من نتائجها على اللعبة الشعبية.

وأعلن مسؤولو 12 ناديا، أمس الأحد، بينهم الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، تأسيس دوري السوبر الأوروبي، ما أثار غضب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض الفكرة.

وزير بريطاني: اذا لم تتمكن سلطات كرة القدم من إيقاف دوري السوبر الأوروبي سنوقفه نحن https://t.co/fjWoFPGJw8 pic.twitter.com/jfqVHbfCFZ — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

وكان برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، وأندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان، بين من رفضوا فكرة دوري السوبر الأوروبي، كما تردد أن يورغن كلوب مدرب ليفربول يعارض إدارة الريدز في هذا الشأن.

ووقف فرنانديز وهيريرا إلى جانب مسعود أوزيل وديان لوفرين، كم عارض عدد من اللاعبين المعتزلين البطولة الجديدة مثل لويس فيغو وباستيان شفاينشتايغر.

وكتب برونو فرنانديز عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الأحلام لا يمكن أن تُشترى“.

من جهته، كتب هيريرا: ”إذا أقيم دوري السوبر الأوروبي ستنتهي الأحلام وتتبدد طموحات جماهير الأندية غير العملاقة في الفوز بالملعب والمنافسة في أفضل المسابقات“.

وأضاف: ”أنا أؤمن بتطوير دوري أبطال أوروبا، وليس سرقة الأثرياء لفكرة ابتكرها الناس في أجمل رياضة بالكوكب“.

مسؤول بـ"يويفا" يتوقع استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا https://t.co/2zSMjJU7Rr pic.twitter.com/iA4YuTzpNX — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

كما هاجم لويس فيغو نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق الأندية المشاركة في البطولة الجديدة وكتب عبر ”تويتر“: ”ما يسمى بدوري السوبر ليس سوبر على الإطلاق“.

وأضاف: ”هذه الخطوة الجشعة والقاسية تشكل كارثة على جذورنا وعلى كرة القدم النسائية ومجتمع اللعبة على نطاق واسع، وتخدم فقط الملاك أصحاب المصالح الشخصية الذين توقفوا عن الاهتمام بالمشجعين منذ وقت طويل.. مأساة“.

من جهته، يرى شفاينشتايغر، لاعب بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد السابق، أن المقترحات الجديدة تهدد بقتل كرة القدم على المستوى المحلي.

وقال شفاينشتايغر: ”إذا أقيم دوري السوبر سيدمر كرة القدم والمسابقات المحلية“.

كما كتب لوفرين مدافع منتخب كرواتيا عبر ”تويتر“: ”كرة القدم ستكون على حافة الانهيار التام في المستقبل القريب. لا أحد يرى الصورة الكبيرة وإنما يركزون على الجانب المالي فقط“.

وأضاف: ”ما زلت أؤمن بإمكانية التوصل إلى حل لهذا الموقف الكريه“.

مع تدشين دوري السوبر الأوروبي.. الإعلان عن إصلاحات مهمة في دوري أبطال أوروبا https://t.co/sNOpAPeodb pic.twitter.com/5RyCpkUK78 — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

خلاف ليفربول وكلوب

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية: إن يورغن كلوب دخل في خلاف مع ليفربول حول خطته للانضمام لدوري السوبر الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن كلوب سعيد بالتنسيق الحالي لدوري أبطال أوروبا، ويعارض بشدة فكرة إنشاء بطولة جديدة.

ونقلت ”ميرور“ تصريحات لكلوب، قال فيها: ”أتمنى ألا يقام دوري السوبر الأوروبي أبدًا بالطريقة التي يسير فيها دوري الأبطال الآن، فإن كرة القدم تتمتع بمنتج رائع حتى مع الدوري الأوروبي“.

وقال كلوب قبل مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي: ”آرائي لم تختلف بشأن دوري السوبر الأوروبي“.

وأضاف: ”نملك بعض المعلومات، ليس كثيرا، معظمها من الصحف إنه أمر صعب، الناس ليسوا سعداء بشأنه، أستطيع تفهم هذا، أنا واللاعبون لم نعرف عن الموضوع، سننتظر ونرى كيف يتطور الأمر“.

وتابع كلوب: ”أبلغ من العمر 53 عاما، منذ وجودي في كرة القدم الاحترافية، كان دوري أبطال أوروبا موجودا، كان هدفي دائما أن أدرب فريقا في المسابقة، لا توجد لدي أي مشكلة مع دوري الأبطال“.

وأكمل المدرب الألماني: ”أحب الطابع التنافسي لكرة القدم، أحب حقيقة أن ويستهام قد يلعب في دوري الأبطال، لا أريدهم أن يشاركوا فيها لأننا نريد التأهل أيضا، لكني أحب أنهم يملكون فرصة، ماذا يمكنني أن أقول؟ الأمر ليس سهلا“.

هل تؤيد دوري السوبر الأوروبي؟ — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

غوارديولا يرفض

كما أعلن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، معارضة دوري السوبر الأوروبي.

وقال غوارديولا: ”لا يمكننا التخلي عن الدوريات المحلية، بل يجب جعلها أقوى من حيث تطوير الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى والثانية“.

وأضاف: ”يجب اختيار الجودة وليس الكمية، وبدلًا من إنشاء دوري السوبر، اصنع سوبر بريميرليغ.. لكن لا تتسبب في القضاء على الدرجات الأدنى“.