مع تدشين دوري السوبر الأوروبي.. الإعلان عن إصلاحات مهمة في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) النقاب رسميا يوم الإثنين عن إصلاحات دوري أبطال أوروبا التي تبدأ عام 2024، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان 12 ناديا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتكوين دوري السوبر برئاسة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وأعلنت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ويوفنتوس ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي تأسيس دوري السوبر.

التصعيد الأبرز.. يويفا يؤكد حرمان لاعبي دوري السوبر الأوروبي من تمثيل منتخبات بلادهم https://t.co/HbaIbqM9gn pic.twitter.com/f81Ykpbgxk — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

لكن يويفا قال إن لجنته التنفيذية وافقت اليوم على الإصلاحات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2024، وتشمل هذه التغييرات الجديدة إقامة دوري أبطال أوروبا من 36 فريقًا ، بدلاً من الإجمالي الحالي البالغ 32 فريقًا يشاركون في دور واحد بدلا من ثماني مجموعات.

وبموجب الإصلاحات، ستكون هناك أماكن جديدة للأندية الكبرى التي لم تتمكن من التأهل، بمعنى أن الأندية التي تفشل في التأهل للبطولة ستشارك أيضا لكن بشروط، مع إقامة دوري واحد بمشاركة 36 فريقا.

وسيصل أفضل ثمانية أندية من الدوري الواحد إلى الأدوار الإقصائية، بينما ستكون الفرق الأخرى قادرة على التأهل من خلال جولة جديدة من التصفيات.

دوري السوبر الأوروبي.. ما دوافع انقلاب الـ12 ناديا على يويفا؟ https://t.co/90kjnz4nwk pic.twitter.com/tcHg1c0maC — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

وسيخوض كل فريق عشر مباريات ما يعني زيادة المباريات وبالتالي إيرادات الأندية المشاركة في البطولة المعدلة التي ستنطلق في 2024.

وتأتي الإصلاحات بعد إعلان دوري السوبر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار دوري أبطال أوروبا، لكن الأندية المؤسسة لدوري السوبر أعلنت في بيانها ”من الآن فصاعدًا ، تتطلع الأندية المؤسسة لدوري السوبر إلى إجراء مناقشات مع يويفا والاتحاد الدولي (الفيفا) للعمل معًا في شراكة لتحقيق أفضل النتائج للدوري الجديد وكرة القدم ككل“.

عقوبات وهجوم حاد

لكن ألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا شن هجوما عنيفا على الأندية المؤسسة لدوري السوبر قائلا في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”التأهل للمسابقات الأوروبية يجب أن يكون على أساس الجدارة وأن الجميع يستطيع التنافس ضد الجميع. لا يسعني إلا إظهار رفضي لهذه الخطوة. نحن جميعًا ضد هذه الخطوة“.

وبدا التحذير واضحا وقويا من تشيفرين، الذي تابع: ”كل لاعبي كرة القدم الذين يلعبون في تلك المسابقة لن يتمكنوا من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية. كل الاتحادات القارية توافق على ذلك.

”90 % من أموال الاتحاد الأوروبي تعود إلى كرة القدم وليس فقط لأندية الصفوة. لا يتحرك الاتحاد الأوروبي من أجل المال فقط. إنه يطور كرة القدم. دوري السوبر ليس كذلك إنه تجاري فقط. إنه يهتم بجمع الأموال فقط وليس التضامن وقيم كرة القدم المختلفة ولن نسمح بذلك. لقد أعددنا دوري أبطال حديثًا وجذابًا يمكن للجميع المشاركة والفوز فيه“.

ولا يشك تشيفرين في أنه يمكن إقامة دوري أبطال أوروبا بدون الفرق التي وقعت اتفاقية دوري السوبر. ”يمكنك أن تلعب دوري أبطال أوروبا بدون تلك الأندية. في أوروبا هناك العديد من الفرق الجيدة للغاية. ستلعب دوري الأبطال بهم أو بدونهم“.

وعن العقوبات قال: ”في أقرب وقت ممكن وبعد دراسة الوضع، سيتعين علينا إخراج أندية دور السوبر من المسابقات. لم أر أبدًا أشخاصًا مثل هذا، بدءًا من إد وودوارد (نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد)، أخبرني أنه كان مؤيدًا جدًا للتغييرات. لن أتحدث كثيرًا عن أندريا أنييلي (رئيس يوفنتوس). لقد كان أكثر من خذلني“.

وأضاف تشيفرين: ”لم أر أبدًا شخصًا كذب مرات عديدة هكذا. بعد ظهر يوم السبت الماضي أخبرني أن كل شيء كان شائعات. وقال لي سأتصل بك في غضون ساعة وأغلق هاتفه. هذا الوضع لم أره من قبل في حياتي. الجشع والطمع هائلان. وودوارد وأنييلي كانا هنا في الغرفة يوم الجمعة ووافقا على تغييرات دوري الأبطال“.

ولن تنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي على بطولات الموسم الحالي، حيث تأهلت ثلاثة أندية أعلنت تأسيس دوري السوبر من أربعة إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكذلك توجد أندية في قبل نهائي الدوري الأوروبي انضمت لدوري السوبر.

وأكد تشيفرين أن قضية دوري السوبر ليست جديدة، موضحا: ”إنها فكرة منذ سنوات. لا علاقة لها بكوفيد-19. لقد تم طهيها من قبل أشخاص مثل فلورنتينو بيريز وأنييلي. كان بإمكانهما التحدث معنا. تلقينا اقتراحًا مثيرًا للاهتمام ، ولكن قالا إنهما سيتحدثان عن ذلك هذا الأسبوع. هذا له علاقة بجشع البعض.

”لقد التقيت بأشخاص سيئين وغير عاديين. أثق في أندية فرنسا وألمانيا التي قاومت هذا الإغراء. ليست كل كرة القدم فاسدة. جزء صغير يحركه الطمع والجشع“.