التصعيد الأبرز.. يويفا يؤكد حرمان لاعبي دوري السوبر الأوروبي من تمثيل منتخبات بلادهم

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن ”يويفا“ قرر بشكل رسمي أن اللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي لن يتم السماح لهم بتمثيل منتخبات بلادهم.وقال تشيفرين في تصريحات رسمية :“لن يتم السماح لهم باللعب في بطولة الأمم الأوروبية أو كأس العالم“.

ويعد حرمان لاعبي الأندية المشاركة في المسابقة الجديدة من اللعب في كأس العالم وبطولة أمم أوروبا هو التصعيد الأبرز ـ حتى الآن ـ من جانب اليويفا والفيفا ردا على قرارات الأندية التي دشنت دوري السوبر الأوروبي.

UEFA’s Alexander Ceferin confirms: “The players that will play in the Super League will be banned from playing in the World Cup and Euros. Ceferin. They will not be allowed play for their national teams”. 🚫🇪🇺 #SuperLeague

