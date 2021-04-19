رياضة

التصعيد الأبرز.. يويفا يؤكد حرمان لاعبي دوري السوبر الأوروبي من تمثيل منتخبات بلادهم
تاريخ النشر: 19 أبريل 2021 12:53 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2021 13:30 GMT

التصعيد الأبرز.. يويفا يؤكد حرمان لاعبي دوري السوبر الأوروبي من تمثيل منتخبات بلادهم

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن "يويفا" قرر بشكل رسمي أن اللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي لن يتم السماح لهم بتمثيل منتخبات

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن ”يويفا“ قرر بشكل رسمي أن اللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي لن يتم السماح لهم بتمثيل منتخبات بلادهم.وقال تشيفرين في تصريحات رسمية :“لن يتم السماح لهم باللعب في بطولة الأمم الأوروبية أو كأس العالم“.

ويعد حرمان لاعبي الأندية المشاركة في المسابقة الجديدة من اللعب في كأس العالم وبطولة أمم أوروبا هو التصعيد الأبرز ـ حتى الآن ـ من جانب اليويفا والفيفا ردا على قرارات الأندية التي دشنت دوري السوبر الأوروبي.

 

وشدد تشيفرين رئيس الاتحاد وقوف الاتحاد الأوروبي وعالم كرة القدم صفا واحدا في مواجهة دوري السوبر الأوروبي.

ودشن 12 ناديا أوروبا بطولة دوري السوبر الأوروبي أمس الثلاثاء.

وأعلنت بشكل رسمي 6 أندية من الدوري الإنجليزي (آرسنال، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، ليفربول، تشيلسي)، وثلاثة من الدوري الإسباني (ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد) ومثلها من الدوري الإيطالي (يوفنتوس، ميلان، إنتر ميلان)، الانضمام للبطولة الجديدة.
وواصل تشيفرين :“ حتى الآن نعكف على تقييم الموقف مع طاقمنا القانوني وسنقوم بالمطلوب“.

وتابع :“بطولة دوري أبطال أوروبا ستقام بوجود الأندية الـ12 أو بدونهم، البطولة ستستمر“.

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