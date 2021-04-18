رسميًا الإعلان عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي

أعلن مسؤولو 12 ناديًا أوروبيًا رسميًا تشكيل بطولة السوبر الأوروبي عبر بيان رسمي أكدوا من خلاله الرغبة في إنشاء مسابقة جديدة للأندية، وإيجاد حلول مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، والمسؤولين عن كرة القدم العالمية.

وجاء في البيان الرسمي:“أعلن 12 ناديًا من أكبر الأندية الأوروبية إنشاء بطولة جديدة هي الدوري الممتاز، وستديرها الأندية المؤسسة“.

Comunicado Oficial: Los principales clubes europeos de fútbol anuncian la nueva Superliga.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2021

وانضم كل من: ميلان، ويوفنتوس، وإنتر ميلان، وريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتوتنهام، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وآرسنال، كأندية مؤسسة، وستتم دعوة 3 أندية أخرى للانضمام قبل الموسم الافتتاحي الذي يبدأ في أقرب وقت“.

وبالنظر للمستقبل تتطلع الأندية المؤسسة لمناقشة أفضل الحلول مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، وكرة القدم العالمية

وأكد البيان أن سبب تسريع فكرة إنشاء بطولة السوبر الأوروبي هو تأثير انتشار فيروس كورونا على اقتصاد كرة القدم، وعدم استقراره . ‎

.

Leading European football clubs announce new Super League competition. — Liverpool FC (@LFC) April 18, 2021

نظام المسابقة

وبحسب بيان إعلان دوري السوبر الأوروبي فإن نظام المسابقة عبارة عن مشاركة 20 ناديًا، وهم 15 ناديًا مؤسسًا و5 أخرى، يتم تصنيفها سنويًا بناء على أداء الموسم السابق.

وأضاف: ”سيبدأ الموسم في أغسطس، بمشاركة الأندية في مجموعتين، تضم كل واحدة 10 فرق، وتلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، بحيث يتأهل الثلاثة الأوائل من كل مجموعة تلقائيا إلى دور ربع النهائي، بينما تلعب الفرق أصحاب المراكز الرابع والخامس مواجهة إضافية، ذهابا وإيابا“.

وأوضح: ”المباراة النهائية ستكون من مباراة واحدة فقط، وتقام على ملعب محايد، وستنطلق البطولة النسائية بعد مدة من انطلاق بطولة الرجال، بما يساهم في نهوض الكرة النسائية وتطويرها“.

وأشار: ”البطولة ستمثل تطورًا اقتصاديًا كبيرًا سنويًا، بما يساهم في دعم كرة القدم الأوروبية، المكافآت ستكون أكبر بكثير من بطولات الاتحاد الأوروبي، ويُتوقع أن تتجاوز الأرباح 10 مليارات يورو“.

وأضاف: ”مع تأكيد أنه سيتم وضع معايير مالية معينة، بتحديد سقف لنفقات الأندية، وستتلقى الأندية المؤسسة مبلغ 3.5 مليار يورو، لتعويض ما حدث في الوباء“.

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ إن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، استقال من منصبه كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ويعد أحد المؤسسين دوري السوبر الأوروبي.

رد اليويفا

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد أصدر بيانًا رسميًا، مشاركة مع اتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وروابط دوريات البلاد الـ3، حيث أدانوا فيه فكرة دوري السوبر الأوروبي.

وجاء في البيان: ”علمنا أن بعض الأندية الإنجليزية والإيطالية والإسبانية يخططون لإعلان دوري منفصل، تحت اسم دوري السوبر الأوروبي“.

وأضاف: ”نشدد أن الأطراف المصدرة لهذا البيان، ومعهم الاتحاد الدولي لكرة القدم متحدون لإيقاف مشروع دوري السوبر الأوروبي المثير للسخرية، لأنه مبني على مصالح ضيقة لفئة قليلة من الأندية، في وقت يطمح فيه المجتمع ويحتاج أكثر للتضامن“.

وأضاف: ”نعتبر أن كل الطرق لإيقاف هذا المشروع (متاحة)، سواء كانت رياضية أو قانونية. كرة القدم مبنية على المنافسة المفتوحة والاستحقاق الرياضي“.

وأكد البيان أن الأندية التي ستشارك في دوري السوبر الأوروبي لن تشارك في أي بطولة محلية أو أوروبية أو عالمية أخرى، كما سيتم منع لاعبوها من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية“.

موقف الفيفا

من جهته أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفضه إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال الاتحاد الدولي في بيان ”الفيفا لا يمكنه إلا التعبير عن رفضه لإقامة دوري أوروبي انفصالي مغلق، خارج إطار كرة القدم الدولية“.

تجريد الأندية من الألقاب

وعلق الإنجليزي غاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق على تأسيس دوري السوبر الأوروبي وطالب باتخاذ أشد العقوبات على الأندية المشاركة.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس: ”أنا من مشجعي مانشستر يونايتد، أمضيت 40 عامًا من حياتي مع النادي، ولكني أشعر بالاشمئزاز، أنا غاضب للغاية“.

وأوضح ”أنا لست ضد تحديث مسابقات كرة القدم، لدينا الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لكن تقديم مقترحات في خضم جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جميع الأندية هو فضيحة مطلقة“.

وأكد: ”يجب أن يخجل مانشستر يونايتد وبقية الأندية التي انضمت إليه من أنفسهم“.

وذهب نيفيل إلى أبعد من ذلك ودعا إلى تجريد الأندية المشاركة في البطولة من الألقاب، وفرض غرامات ضخمة عليها وخصم نقاط من رصيدها“.

إصلاحات دوري الأبطال

وينوي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التصديق على إصلاحات شاملة في دوري أبطال أوروبا، اليوم الإثنين.

وتردد أن رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) ولجنة المسابقات في يويفا توصلتا لاتفاق بشأن زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 32 إلى 36 فريقا وكل فريق يلعب 10 مباريات بدلا من 6 مباريات في دور المجموعات في مبادرة عرفت باسم ”النموذج السويسري“.

ويشارك فريقان من الفرق الأربعة التي تم إضافتها لدوري الأبطال، من خلال النتائج على مر التاريخ بدلا من التأهل من خلال الدوري المحلي.