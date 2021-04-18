ماكرون وجونسون يعارضان دوري السوبر الأوروبي

دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خط معارضة دوري السوبر الأوروبي، وساندا الاتحاد الأوروبي (يويفا)، والاتحاد الدولي (الفيفا)، ضد فكرة هذه البطولة التي ستضم أهم الأندية الأوروبية.

وذكرت العديد من التقارير الإعلامية التي لم ينفها أي من الأندية الأوروبية الكبرى أن ”الستة الكبار“ في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي: مانشستر يونايتد، وليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وآرسنال، وتوتنهام هوتسبير، وافقوا على الخطط“.

كما ربطت التقارير كذلك قطبي إسبانيا ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس، وميلان، وإنتر ميلان، الإيطاليين بخطة إنشاء البطولة الجديدة التي لم يرتبط بها إلى الآن أي نادٍ من ألمانيا أو فرنسا.

وقالت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الرياضية اليومية ”الإيطالية إن قصر الإليزيه أصدر بيانًا رسميًا عن القضية جاء فيه أن الرئيس الفرنسي“يدعم موقف الأندية الفرنسية التي رفضت المشاركة في المشروع“ الذي“يقوض مبدأ التكافل، والجدارة الرياضية“.

وتابع بيان الإليزيه أن فرنسا“ستدعم جميع الخطوات“ التي تتخذها رابطة الدوري الفرنسي ويويفا والفيفا ”لحماية نزاهة المسابقات المحلية والأوروبية“.

وعلى نفس المنوال، كتب جونسون عبر حسابه على ”تويتر“ أن ”خطط دوري السوبر الأوروبي ستضر كرة القدم: نحن ندعم سلطات كرة القدم في قراراتها، وستضرب هذه الخطط البطولات الوطنية في القلب، وتثير قلق المشجعين في جميع أنحاء البلاد، والأندية المعنية يجب أن تستجيب لجماهيرها، ومجتمع كرة القدم بأكمله، قبل اتخاذ أي خطوات أخرى“.

وذكرت تقارير أنه تمت دعوة باريس سان جيرمان أيضًا إلى دوري السوبر الأوروبي، لكنه رفض الانضمام، كما رفضه بايرن ميونخ، وبروسيا دورتموند.

وأصدر يويفا وروابط البطولات المحلية في كل من إيطاليا، وإسبانيا، وإنجلترا، بيانًا شديد اللهجة أعلنوا فيه أن أي نادٍ ينوي الانضمام إلى دوري السوبر سيتم استبعاده من المسابقات على المستوى الوطني والأوروبي، وسيُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية.

ويهتم ماكرون وجونسون بكرة القدم عمومًا، إذ إن ماكرون كان في الملعب عندما فاز منتخب بلاده على كرواتيا في نهائي كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا.