وجود والد ليونيل ميسي في برشلونة يثير الشكوك بشأن تجديد عقده مع برشلونة

وصل خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة في الساعات الأخيرة بعد عدة أشهر من الغياب، حيث شوهد والد اللاعب ووكيله في ملعب يوهان كرويف وحضر مباراة الفريق الثاني لبرشلونة أمام فياريال.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن وجود خورخي ميسي في برشلونة لا يعني حتما وجود لقاء وشيك مع خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الجديد، بالنظر إلى أن برشلونة منغمس في ترتيب أوراقه ومعرفة وضعه المالي بالضبط.

ولن يتمكن مجلس الإدارة الجديد من تقديم عرض رسمي إلى القائد لتمديد عقده إلى ما بعد يونيو/حزيران المقبل، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه عقده الحالي.

Yuri pidiendo la Pfizer..

Y al final Messi le vacunó la primera y la segunda dosis. pic.twitter.com/KAdrUICzrD — ℝ𝔸𝕀𝔻𝔼ℝ (@RAIDERFCB) April 18, 2021

وقد يتأجل هذا الاجتماع الحاسم لمدة أسبوعين، إذ إن خورخي لن يمكث في برشلونة طويلا لأنه يخطط في الأيام القليلة المقبلة للسفر إلى إيطاليا لحضور التزامات شخصية أخرى.

وبعد وصوله من ميامي، لم يتردد والد ميسي في الذهاب لمشاهدة الفريق الثاني لبرشلونة، حيث يلعب كونراد دي لا فيوينتي الذي يمثله خورخي.

وكانت آخر مرة كان فيها خورخي في برشلونة في سبتمبر/أيلول الماضي، في محاولة للتفاوض على رحيل ميسي مع جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي، وذلك بعد أن قرر اللاعب إرسال (بوروفاكس) للإدارة لوضع حد لفترته في برشلونة.

وفي تلك المناسبة، كان بارتوميو صادما وهدد برفع قضية أمام المحاكم في حال قرر الهداف التاريخي لبرشلونة الرحيل، وحينها قرر ليو عدم الدخول في جدال مع ناديه وقرر البقاء لموسم آخر.

ولم يرسل لابورتا ومجلسه حتى الآن عرضا لتجديد عقد ميسي، على الرغم من أن النادي لديه عدد لا يحصى من الرسائل الإيجابية والمغرية تجاه القائد من أجل إقناعه بمواصلة مسيرته في برشلونة.

وقال لابورتا عقب الفوز بكأس ملك إسبانيا إنه يثق بشدة في أن ميسي سيختار البقاء مع النادي بعدما قدم اللاعب الأرجنتيني عرضا رائعا خلال الفوز 4/0 على أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت.