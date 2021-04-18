الدوري الإيطالي.. تعادل إنتر ميلان مع نابولي وفوز ميلان وخسارة يوفنتوس أمام أتلانتا

أوقف نابولي سلسلة انتصارات إنتر ميلان المميزة في الدوري الإيطالي، بعدما تعادل معه 1/1، في الجولة الـ31 من المسابقة، اليوم الأحد.

وكان نابولي البادئ بالتسجيل في الدقيقة 36، بعدما فشل دفاع وحارس إنتر ميلان في التعامل مع إحدى الكرات، ليدخلها الحارس سمير هاندانوفيش في مرماه، وهي نتيجة الشوط الأول.

وأدرك الدنماركي كريستيان إريكسن هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 55 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مستغلًا تشتيتًا خاطئًا للكرة من دفاع نابولي.

وتوقفت سلسلة انتصارات إنتر ميلان المتتالية عند 11 فوزًا، ليرفع التعادل رصيده إلى 75 نقطة، في المركز الأول، متقدمًا بـ9 نقاط عن ميلان الثاني.

في المقابل يأتي نابولي في المركز الخامس ويملك 60 نقطة، وقد تعادل للمرة الثالثة، مقابل الفوز 19 مرة، بينما خسر 9 مرات.

وفي وقت سابق حافظ ميلان على آماله في التتويج باللقب بعدما تغلب 2/1 على جنوة، على ملعب سان سيرو.

ووضع أنتي ريبيتش ميلان في المقدمة بهدف في الدقيقة 13، في حين تعادل ماتيا ديسترو لجنوة في الدقيقة 37.

وضمن ميلان نقاط المباراة الثلاث بعدما سجل جيانلوكا سكاماكا لاعب جنوة هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.

ورفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، مقابل 32 نقطة لجنوة في المركز الثالث عشر.

وتكبد يوفنتوس، حامل اللقب، الخسارة الخامسة، بسقوطه أمام أتلانتا 0/1 سجله روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 87.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند 62 نقطة في المركز الرابع، بينما تقدم أتلانتا إلى المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي: