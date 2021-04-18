صحيفة: فلورنتينو بيريز رئيسا لمجلس إدارة دوري السوبر الأوروبي ودعم أمريكي وراء المشروع

سلطت صحيفة ”دايلي ميل“ البريطانية مزيدا من الأضواء حول فكرة دوري السوبر الأوروبي التي يستعد 12 ناديا أوروبيا للإعلان عنها، نصفها من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب الصحيفة فإن فكرة المشروع جاءت من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وبدعم مالي من بنك ”جي بي مورغان“ الأمريكي متعدد الجنسيات، وهي محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على كرة النخبة الأوروبية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيكون رئيسا لمجلس إدارة بطولة السوبر الأوروبي، وسيكون أيضا ضمن مجلس الإدارة ملاك مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال الأمريكيين.

ووفقًا للصحيفة فقد انضم مانشستر سيتي للأندية الموقعة على مشروع بطولة السوبر الأوروبي ليصبح عدد الأندية 12 ناديا نصفها من الدوري الإنجليزي الممتاز و3 من الدوري الإسباني و3 من الدوري الإيطالي.

ورفضت الأندية الألمانية والأندية الفرنسية الكبرى المشاركة في المشروع الجديد، وقد هددت روابط الدوريات المحلية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمان الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من المشاركة في المسابقات المحلية والمنافسات الأوروبية.

وسيحرم اللاعبون المشاركين في المسابقة من اللعب في نهائيات أمم أوروبا ونهائيات كأس العالم كضغط من الاتحادات المحلية والقارية لإفشال فكرة المسابقة الجديدة.

ويضم مجلس الإدارة حسب الصحيفة البريطانية كل من:

الرئيس:

فلورينتينو بيريز

نواب الرئيس:

أندريا أنييلي رئيس يوفينتوس

مالكوم جليزر مالك مانشستر يونايتد

ستان كرونكي مالك أرسنال

جون هنري مالك ليفربول