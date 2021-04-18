تقارير: تدشين دوري السوبر الأوروبي قريبا

تستعد الأندية الأوروبية الكبار للإعلان الرسمي عن تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي، والتي ستحل محل دوري أبطال أوروبا، بعد موافقة عدد من الأندية الإنجليزية.

ونشرت صحيفة ”ذا تايمز“ البريطانية تقريرا، قالت فيه: إن ناديي ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، يتزعمان فكرة دوري السوبر الأوروبي، رغم معارضة ”يويفا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة الجديدة ستشهد تواجد 5 أندية إنجليزية، وتم الحصول على موافقتها، وهي: مانشستر يونايتد، ليفربول، توتنهام، آرسنال، وتشيلسي.

وستشارك أيضا 3 أندية إسبانية، هي: ريال مدريد، برشلونة، وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى 3 أندية إيطالية، وهي: يوفنتوس، إنتر ميلان، وإيه سي ميلان.

ويصل العائد لكل نادٍ يشارك في البطولة من بين الـ15 الأساسية إلى 350 مليون يورو سنويا، وهو ما يشير إلى أن الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم لن يتمكنا من الوصول إلى هذه المكاسب في بطولاتهما.

ومن المحتمل أن الإعلان عن بطولة دوري السوبر الأوروبي خلال أيام أو حتى ساعات، وذلك قبل اجتماع ”يويفا“ غدا الإثنين، حيث ستقوم لجنته التنفيذية بإضفاء الطابع الرسمي على الإصلاحات المتعلقة بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة (Gazzetta) أن منصة DAZN مُستعدة لدفع 3.5 بليون دولار من أجل نقل مسابقة السوبر الأوروبي تلفزيونيا.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إنه سيدرس ”كافة التدابير“، التي تشمل اللجوء للمحاكم، من أجل مواجهة خطط إنشاء دوري سوبر منفصل ينافس بطولته دوري أبطال أوروبا.

وفي بيان مشترك مع روابط واتحادات كرة القدم في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، قال اليويفا إنه علم بأن أندية من هذه الدول ”ربما تخطط لإعلان إنشاء مسابقة منفصلة تدعى دوري السوبر“.

وأضاف اليويفا ”إذا حدث ذلك، نود التأكيد على أننا… والفيفا أيضا وكل الاتحادات الأعضاء متحدون في جهود إيقاف هذا المشروع المعيب، وهو مشروع أساسه المصلحة الشخصية لعدد قليل من الأندية في وقت يحتاج المجتمع إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى“.

وتابع: ”سننظر في جميع التدابير المتاحة لنا على جميع الأصعدة، سواء القضائية أو الرياضية، من أجل منع حدوث ذلك. تستند كرة القدم إلى المسابقات المفتوحة والجدارة الرياضية، ولا يمكن أن تكون بطريقة أخرى“.

نظام البطولة

وبحسب وكالة ”أسوشيتد برس“ سيبدأ دوري السوبر الأوروبي بمجموعتين من 10 أندية، يتأهل الأربعة الأوائل من كل مجموعة لدور ربع النهائي.

وأشارت إلى أن هذا النظام من شأنه أن يضمن لكل فريق 18 مباراة في الدوري سنويا.

هجوم مُضاد من الاتحاد الأوروبي

وفي أول رد قالت صحيفة (Gazzetta)، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لـ“الهجوم المُضاد“ وسيرد بعنف حال الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”يويفا“ سيقوم باستبعاد جميع الأندية الموافقة على المشاركة في البطولة، من بطولات الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

ولن يكتفي الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة، بل سيتم مقاضاة الأندية المشاركة في البطولة الوليدة، وتطالبهم بمبلغ يُقدر بـ60 مليار يورو كتعويض.

رابطة الدوري الإنجليزي ترفض البطولة الوليدة

من جانبها، أدانت رابطة الدوري الإنجليزي فكرة بطولة السوبر الأوروبي، مؤكدة أنه يدمر حلم الأندية في ”الوصول إلى القمة“.

وأصدرت رابطة ”البريميرليغ“ بيانا قالت فيه: ”يدين الدوري الإنجليزي أي اقتراح يهاجم مبادئ المنافسة المفتوحة والجدارة الرياضية التي تقع في قلب هرم اتحاد كرة القدم المحلي والأوروبي“.

وأضافت: ”يمكن لعشاق أي نادٍ أن يحلموا بأن فريقهم قد يصعد إلى القمة ويلعب ضد الأفضل، دوري السوبر الأوروبي سيدمر هذا الحلم“.

إصلاحات دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر في اجتماع يوم غدٍ، أن يتم إصلاح مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا بشكل كامل، مع رفع عدد الأندية من 32 إلى 36، وإدخال ما يسمى ”النظام السويسري“ المستوحى من لعبة الشطرنج، حيث تلعب الأندية 10 مباريات في مرحلة المجموعات عوضا عن نظام الست القائم حاليا، والذي يقسم الأندية إلى 8 مجموعات من 4 فرق.

ووفقا للنظام الجديد الذي سيتم الإعلان عنه غدا، تخوض الأندية ”بطولة مصغرة“ في مجموعة واحدة، حيث يلعب كل فريق 10 مباريات.

ومن المتوقع أن يُمنح أحد المقاعد الأربعة الجديدة إلى الدوري الفرنسي، فيما ستكون إحدى النقاط الرئيسة الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثلاثة الأخرى.

وتفضل رابطة الأندية الأوروبية منح المقاعد الجديدة إلى أبطال من دوريات أخرى، فيما هناك أيضا توجه لمنحها لأندية وفقا لتصنيفها في الاتحاد القاري، والذي من شأنه أن يفضل الأندية التي تملك تاريخا في أوروبا ولكنها تعاني محليا، وهذا ينطبق حاليا على أندية، مثل آرسنال وليفربول الإنجليزيين، وبروسيا دورتموند الألماني، المهددة بالغياب عن النسخة المقبلة من البطولة القارية الأم.

والهدف الأهم للإصلاحات هو زيادة مردود حقوق نقل مباريات المسابقة؛ لإرضاء الأندية الأوروبية الكبرى المتعطشة للمال، وإنهاء التهديد بإمكانية إطلاق الدوري السوبر الانفصالي.