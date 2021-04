بيرلو يعلن غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الإيطالي

أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة البيانكونيري أمام أتلانتا، غدا الأحد، في الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”رونالدو عانى من مشكلة عضلية حدثت بعد المباراة الأخيرة أمام جنوة، يشعر بأنه غير قادر على المشاركة ولا نريد المخاطرة به، باولو ديبالا سيشارك أساسيا أمام أتلانتا“.

وأضاف بيرلو: ”رونالدو لن يشارك بسبب مشكلة عضلية، لكن نحاول إعادته يوم الأربعاء أمام بارما“.

