كالتشيو ميركاتو: دوناروما يشترط منحه أعلى راتب لحارس في العالم لتجديد عقده مع ميلان

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، بأن جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان، وضع شرطا من شأنه تعقيد مفاوضات تجديد عقده مع الروسينيري.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان، في يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق حول تجديد الارتباط بين الطرفين.

وأفاد موقع ”كالتشيو ميركاتو“، بأن دوناروما ووكيله مينو رايولا يطلبان الحصول على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو؛ للموافقة على تجديد العقد مع ميلان.

Il y a 3 ans, jour pour jour, Donnarumma sortait l’un des arrêts les plus incroyables que j’ai vu de ma vie 😳pic.twitter.com/3zTDVvjHNt — AC Milan – FR 👹 (@AC_MilanFR) April 15, 2021

وبحسب الموقع، فإنه حال موافقة ميلان على طلب دوناروما بالحصول على 12 مليون يورو سنويا، فسيصبح الحارس الشاب صاحب ثاني أعلى راتب في إيطاليا، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

كما سيصبح دوناروما، البالغ من العمر 22 عاما، صاحب أعلى راتب لحارس مرمى في العالم.

وكشف ”كالتشيو ميركاتو“، أن دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد هو صاحب أعلى راتب لحارس مرمى في العالم، ويتقاضى 11 مليون يورو.

ويلعب دوناروما لميلان منذ العام 2015، وشارك الموسم الحالي في 40 مباراة، تلقى خلالها 48 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 10 مرات، وبالمجمل لعب دوناروما 243 مباراة مع ميلان، تلقى فيها 259 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 83 مباراة.