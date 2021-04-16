الصحف الرياضية: بنزيما حتى 2023 .. الإنذار الأخير لنيمار.. ومفتاح نهضة ريال مدريد

شكل تأهل أرسنال ومانشستر يونايتد وروما وفياريال لنصف نهائي الدوري الأوروبي، ولقاء نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بقضية تجديد عقد البرازيلي نيمار رفقة باريس سان جيرمان، ولائحة اللاعبين الممنوع وضعهم للبيع في ريال مدريد، وزين الدين زيدان الساحر، وبطولة مونت كارلو للتنس، ومصير الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد ولاعبيه فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي ورودريغو ومارتين أوديغارد، وكتبت: ”ليسوا للبيع“، وتحدثت أيضا عن تجديد عقد كريم بنزيما، وكتبت: ”كريم بنزيما حتى 2023“.

كما اهتمت بتأهل فياريال لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب دينامو زغرب، وكتبت: ”إلى نصف النهائي“، وعن إقصاء غرناطة أمام مانشستر يونايتد، كتبت: ”غرناطة يسقط لكنه قاتل حتى النهاية“.

واهتمت الصحيفة أيضا بفوز إنتر موفيستار بلقب السوبر الإسباني لكرة القدم في الصالة على حساب برشلونة.

سبورت

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار ورغبة باريس سان جيرمان حسم تجديد عقده قبل مواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الإنذار الأخير من باريس سان جيرمان لنيمار“.

كما تحدثت عن نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو، وكتبت: ”خطة كومان للنهائي“ و“حذر غرفة ملابس برشلونة من الحكم مارتينيز مانويرا“، وأوسكار مينغويزا: أتمنى أن أفوز بالنهائي الثاني“.

الصحيفة اهتمت بخروج غرناطة من ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، وكتبت: ”غرناطة لم يمر لنصف النهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو، وأجرت حوارا مع المدافع مينغويزا، وكتبت: ”نهائي كأس الملك: كومان يفكر في التكتيك“ و“مينغويزا“: ”لدينا شوكة نهائي كأس السوبر الإسباني“.

الصحيفة تحدثت عن تأهل فياريال لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تجاوزه دينامو زغرب، وكتبت: ”فياريال لنصف النهائي“.

كما اهتمت بريال مدريد وتجاوزه أسبوع الحسم، وكتبت: ”الخطة ب مفتاح نهضة ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت ببطولة مونت كارلو للتنس، وكتبت: ”نادال لربع النهائي وديوكوفيتش يخرج“.

أس

ركزت الصحيفة على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بعد اجتيازه أسبوعا حاسما، وكتبت: ”زيدان الساحر“، وتحدثت أيضا عن تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش، وكتبت: ”تجديد عقد مودريتش أغلق، الكرواتي وافق على تقليص الراتب“.

كما اهتمت بتأهل فياريال لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب دينامو زغرب، وخروج غرناطة من ربع النهائي أمام مانشستر يونايتد، وكتبت: ”فياريال لنصف النهائي“ و“غرناطة يودع برأس مرفوعة“.

الصحيفة اهتمت أيضا بنهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيك بلباو.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل آرسنال لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب سلافيا براغ التشيكي وإصابة المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ بالملاريا، وكتبت: ”واصل أرسنال طريقه لنصف نهائي الدوري الأوروبي بفوز مذهل في براغ“، و“كشف بيير أوباميانغ عن إصابته بداء الملاريا“.

كما اهتمت بتأهل مانشستر يونايتد لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب غرناطة الإسباني، وتأهل فريقين من الدوري الإنجليزي لنصف النهائي، كما تأهل فريقين لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة اهتمت أيضا بالألعاب الأولمبية طوكيو 2021، وكتبت: ”الألعاب الأولمبية، تنمو المخاوف“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على باتريك فييرا المدرب السابق لفريق نيس، وكتبت: ”باتريك فييرا يخرج عن صمته“.

كما تحدثت عن لقاء ليل المتصدر ومونبلييه في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ليل مركز على سرعته النهائية“.

الصحيفة اهتمت ببطولة مونت كارلو للتنس، وكتبت: ”نادال ينطلق وديوكوفيتش يغرق“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل روما لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب أياكس، وكتبت: ”شكرا روما“.

كما تحدثت عن الإيطالي أليساندرو فلورينزي المعار من روما لباريس سان جيرمان واهتمام إنتر ميلان بالتعاقد معه، وكتبت: ”فلورينزي جوكر بالنسبة لكونتي“.

كما اهتمت بنهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتلانتا، وكتبت: ”نهائي كأس إيطاليا بحضور الجماهير“.

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