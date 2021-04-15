الدوري الأوروبي: صعود آرسنال ومانشستر يونايتد وفياريال وروما.. تعرف إلى مواجهات نصف النهائي

تأهلت أندية آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وروما الإيطالي وفياريال الإسباني إلى الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

آرسنا تأهل إلى نصف النهائي بعدما اكتسح مضيفه سلافيا براغ التشيكي 4 – صفر.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في العاصمة الإنجليزية لندن، قد انتهت بالتعادل 1 – 1، وبنتيجة مباراة اليوم يتفوق آرسنال 5 – 1 في مجموع المباراتين.

تقدم آرسنال في الدقيقة 18 عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي، قبل أن يعزز الفرنسي أليكساندر لاكازيت تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثاني في الدقيقة 21 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 24 أضاف بوكايو ساكا الهدف الثالث لآرسنال، قبل أن يختتم لاكازيت رباعية فريقه في الدقيقة 77.

#الدوري_الأوروبي

تأهل #ارسنال و #مانشستر_يونايتد و #فياريال و #روما إلى نصف النهائي

وهذه هي مواجهات نصف نهائي البطولة:

ارسنال VS فياريال

روما VS مانشستر يونايتد pic.twitter.com/LkgUsDYejM — إرم سبورت (@EremSports) April 15, 2021

فريق فياريال الإسباني فاز بدوره على دينامو زغرب الكرواتي 3 – 1 بمجموع المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب 1 – صفر للفريق الإسباني الذي كرر فوزه إيابا بنتيجة 2 – 1.

وسيواجه آرسنال في الدور قبل النهائي، فريق فياريال، حيث تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 29 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة العودة في السادس من مايو المقبل.

أوقف مانشستر يونايتد الإنجليزي مغامرة ضيفه غرناطة الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 – صفر اليوم الخميس في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وكرر يونايتد تفوقه على منافسه الأندلسي، بعدما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب بإسبانيا يوم الخميس الماضي، ليأتي صعوده للدور قبل النهائي في البطولة عن جدارة واستحقاق، منهيا مسيرة غرناطة في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.

افتتح النجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل خيسوس فاييخو لاعب غرناطة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

كما تأهل فريق روما الإيطالي الى نصف نهائي الدوري الأوروبي عقب التعادل 1-1 أمام نظيره أياكس أمستردام، في إياب ربع النهائي، على أرضية ملعب ”الأوليمبيكو“.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز روما بنتيجة 2-1 على ملعب ”يوهان كرويف“، علما أن روما سيواجه مانشستر يونايتد في نصف النهائي.

وفيما يلي مواجهات نصف نهائي الدوري الأوروبي:

* مانشستر يونايتد & روما

* فياريال & آرسنال