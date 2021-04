تقرير: كبار أوروبا ينسحبون تدريجيًا من سباق هالاند بسبب راتبه الضخم

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز انسحب من السباق على التعاقد مع إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بسبب أجره الضخم.

ويهتم كل من: مانشستر يونايتد، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، بالتعاقد مع نجم بروسيا دورتموند هذا الصيف، لكن مينو رايولا، وكيل اللاعب، أخبرهم أنهم سيحتاجون إلى إنفاق الكثير من الأموال للتعاقد معه.

ووفقًا للنسخة الإسبانية من موقع ”غول“ التي نقلت عنها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد تخلى أحد الأندية الإنجليزية الثلاثة عن فكرة التعاقد مع هالاند بعد أن أخبره رايولا أنه يريد 30 مليون جنيه إسترليني سنويًا (نحو 35 مليون يورو) من النادي الذي سينتقل له.

وبحسب ما ورد كان هذا الأجر الضخم كافيًا لغض الطرف عن التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا، خاصة في ظل الوضع المالي الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما يحرص ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع المهاجم النرويجي، بعد أن زار رايولا ووالده ألف إنغي هالاند مؤخرًا كلا الناديين، ما أثار شائعات بأن المهاجم كان متجهًا إلى إسبانيا.

ومع ذلك، أفاد موقع ”غول“ أيضًا أن كلا العملاقين الإسبانيين يجدان أيضًا صعوبة بالغة في التعاقد مع اللاعب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة هالاند تبلغ 154 مليون جنيه إسترليني، بينما يتعين على الأندية أيضًا دفع مبالغ باهظة لرايولا، نظرًا لارتفاع أسهم المهاجم الشاب حاليًا.

