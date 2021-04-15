تقرير: كبار أوروبا ينسحبون تدريجيًا من سباق هالاند بسبب راتبه الضخم

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز انسحب من السباق على التعاقد مع إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بسبب أجره الضخم.

ويهتم كل من: مانشستر يونايتد، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، بالتعاقد مع نجم بروسيا دورتموند هذا الصيف، لكن مينو رايولا، وكيل اللاعب، أخبرهم أنهم سيحتاجون إلى إنفاق الكثير من الأموال للتعاقد معه.

ووفقًا للنسخة الإسبانية من موقع ”غول“ التي نقلت عنها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد تخلى أحد الأندية الإنجليزية الثلاثة عن فكرة التعاقد مع هالاند بعد أن أخبره رايولا أنه يريد 30 مليون جنيه إسترليني سنويًا (نحو 35 مليون يورو) من النادي الذي سينتقل له.

Manchester City become the first team in the Champions League to stop Erling Haaland scoring against them in both games 🤯#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 14, 2021

وبحسب ما ورد كان هذا الأجر الضخم كافيًا لغض الطرف عن التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا، خاصة في ظل الوضع المالي الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما يحرص ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد مع المهاجم النرويجي، بعد أن زار رايولا ووالده ألف إنغي هالاند مؤخرًا كلا الناديين، ما أثار شائعات بأن المهاجم كان متجهًا إلى إسبانيا.

ومع ذلك، أفاد موقع ”غول“ أيضًا أن كلا العملاقين الإسبانيين يجدان أيضًا صعوبة بالغة في التعاقد مع اللاعب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة هالاند تبلغ 154 مليون جنيه إسترليني، بينما يتعين على الأندية أيضًا دفع مبالغ باهظة لرايولا، نظرًا لارتفاع أسهم المهاجم الشاب حاليًا.

اهتمام بايرن ميونخ

ويهتم بايرن ميونخ بطل البوندسليغا وأوروبا بضم هالاند أيضًا، لكنه يفضل الانتظار لمدة عام آخر للتعاقد معه في حالة استمراره في دورتموند.

وسيكون هالاند متاحًا، الصيف المقبل، مقابل حوالي 65 مليون جنيه إسترليني بسبب شرط جزائي في عقده، ويعتقد النادي البافاري أنه يمكن أن يحسم الصفقة في ظل هذه الظروف، حيث يسعى إلى الحصول على بديل طويل الأجل لروبرت ليفاندوفسكي، الذي سيكمل 33 عامًا، في أغسطس/آب المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن المدير الرياضي لدورتموند أن ناديه لا ينوي بيع المهاجم الهداف، بينما أعلن رايولا أنه لا يتفق مع خطط دورتموند بشأن هالاند.

وقال رايولا:“أحترم رأي دورتموند، لكن هذا لا يعني تلقائيًا أنني أوافق أيضًا، وكان دورتموند واضحًا جدًا في وجهة نظرهم، ولا توجد حرب بيننا وبين دورتموند على الإطلاق!“.

وسجل هالاند 33 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، وبات إلى جانب كيليان مبابي أكثر المهاجمين الشبان المطلوبين في أبرز الأندية الأوروبية.