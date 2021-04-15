الصحف الرياضية: "اللعبة المزدوجة" تحسم مصير نيمار.. ودوناروما ويوفنتوس "الباب الضيق"

شكل تأهل ريال مدريد على حساب ليفربول ومانشستر سيتي على حساب بروسيا دورتموند إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولقاءات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف باللقاء المنتظر بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسوق انتقالات برشلونة ونهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بلباو وبرشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله سلبيا أمام ليفربول في إياب ربع النهائي وكتبت :“ ريال مدريد هنا بالفعل ”.

كما اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت عن لقاء مانشستر يونايتد وغرناطة :“ في حاجة لإنجاز في أولد ترافورد “ وعن لقاء فياريال ودينامو زغرب :“ دون ثقة والتفكير في 1-0 خارج الميدان ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر سيتي لنصف النهائي حيث سيواجه باريس سان جيرمان، كما تحدثت عن مصير البرازيلي نيمار الذي أعلن سعادته بالبقاء في باريس في وقت عرض فيه نفسه على برشلونة وكتبت :“ لعبة مزدوجة ”.

كما تحدثت عن رغبة برشلونة في التعاقد مع الإسباني داني أولمو وكتبت :“ برشلونة يتصل بداني أولمو ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد على حساب ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ريال مدريد لم يعان أمام ليفربول ”.

كما اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا القادم بين برشلونة وأتلتيك بلباو وكتبت :“ ميسي ملك اللقاء النهائي “ و “ صراع المستقبل في لا كارتوخا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن قلب دفاع وكتبت :“ برشلونة يبحث عن قلب دفاع يلعب في الجهة اليسرى ”.

كما تحدثت عن لقاءات الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ريال مدريد ومانشستر سيتي يكملان فرق نصف النهائي ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء مانشستر يونايتد وغرناطة وكتبت :“ غرناطة في حاجة لمعجزة في أولد ترافورد ”.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله سلبيا أمام ليفربول في إياب ربع النهائي وكتبت :“ لا يقهر ”.

كما تحدثت عن تأهل مانشستر سيتي على حساب بروسيا دورتموند لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ مانشستر سيتي ريمونتادا أمام بروسيا دورتموند وغوارديولا يلتقي مع مبابي ونيمار ”.

كما اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية في غياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت عن لقاء مانشستر يونايتد وغرناطة :“ غرناطة من أجل المستحيل “ وعن لقاء فياريال ودينامو زغرب :“ جيرارد مورينو يوضح الطريق ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل مانشستر سيتي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بروسيا دورتموند ومواجهته لباريس سان جيرمان وكتبت :“ أزرق في الأفق ”.

كما اهتمت بتأهل ريال مدريد لنصف النهائي على حساب ليفربول وكتبت :“ هادئ كريال مدريد ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على إمكانية انتقال جانلويجي دوناروما لفريق يوفنتوس وكتبت :“ جانلويجي دوناروما – يوفنتوس : الباب الضيق ”.

كما تحدثت عن لقاء روما وإياكس في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت :“ روما الباب الذهبي ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد ومانشستر سيتي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ مانشستر سيتي برفقة فودين : الآن باريس سان جيرمان، ودائما ريال مدريد، ليفربول يخرج“.