رياضة

تعرف على مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 21:04 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 22:25 GMT

تعرف على مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مباراتي الذهاب لنصف النهائي ستكون 27 أبريل، ومباراة الإياب لنصف النهائي يوم 5 مايو.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

اكتمل عقد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد صعود ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى دور الـ4، على حساب ليفربول وبروسيا دورتموند.

ريال مدريد صعد بعد أن تعادل مع ليفربول سلبيًا مساء الأربعاء، ليبلغ دور الـ4 بمجموع المباراتين حيث فاز بمباراة الذهاب في مدريد 3/1، ويصطم بفريق تشيلسي.

 

وعلى الجانب الآخر صعد مانشستر سيتي إلى نفس الدور بعد فوزه على بروسيا دورتموند 1/2، ليصعد السيتيزن إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين 4/2، ليواجه باريس سان جيرمان.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان أطاح بنظيره بايرن ميونخ حامل اللقب من دوري الأبطال بقاعدة الأهداف خارج الأرض ليبلغ الدور قبل النهائي، على الرغم من خسارة النادي الباريسي بهدف دون مقابل مساء الثلاثاء على ملعبه، وذلك بعد فوزه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب الفريق الألماني.

 

وبدوره، بلغ تشلسي نصف النهائي للمرة الأولى منذ العام 2014 رغم سقوطه أمام ”ضيفه“ بورتو بهدف نظيف.

تعرف على مواعيد نصف النهائي:

باريس سان جيرمان × مانشستر سيتي.. الذهاب 27 أبريل

مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان.. الإياب 5 مايو

ريال مدريد × تشيلسي.. الذهاب 28 أبريل

تشيلسي × ريال مدريد.. العودة 4 مايو

 

 

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