كيف سيتغير مصير ميسي ومبابي وهالاند وهاري كين إذا فاز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا؟

يبدو أن فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ وتجريده من لقب دوري أبطال أوروبا سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في انتقالات أبرز المهاجمين في أوروبا، بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن الإنجليزية.

وتغلب العملاق الفرنسي على بطل أوروبا الموسم الماضي ليبلغ قبل النهائي للموسم الثاني على التوالي، وقد شجع النادي الباريسي تأكيد النجم نيمار بقائه في النادي للمساعدة في سيطرة الفريق على أوروبا في السنوات المقبلة.

وأعلن القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي بقاء نيمار وكيليان مبابي في العاصمة الفرنسية، وإذا كان ما قاله سيحدث بالفعل فإن ذلك سيثير سلسلة من ردود الفعل الهائلة في جميع أنحاء أوروبا بحسب نفس التقرير.

ويُعد مبابي أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا جنبًا إلى جنب مع مهاجم بروسيا دورتموند إرلينغ هالاند، وكلاهما تطارده أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويرصدون لهما مبالغ ضخمة.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إنه إذا وقع مبابي على عقد جديد يبقيه في باريس، فإن ذلك سيرفع سعر هالاند البالغ 150 مليون جنيه إسترليني أكثر.

ويبدو أن مانشستر سيتي ويونايتد قد ابتعدا عن المنافسة على هالاند، مما يمهد الطريق أمامه للانضمام إلى ريال مدريد.

وهذا يعني أن عمالقة مانشستر سيقاتلون على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، لكن ”ذا صن“ كشفت عن أن توتنهام غير مهتم ببيعه إلى منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسيتطلب الأمر عرضًا بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني من نادٍ أجنبي للسماح له بالرحيل.

وسيشهد الفصل الأخير من قصة ليونيل ميسي رحيله عن برشلونة أخيرًا بعد أن اقترب من القيام بذلك العام الماضي، حيث كان النجم الأرجنتيني يأمل في لم شمله مع نيمار بعد فترتهما معًا في النادي الكتالوني، لكن مع بقاء المهاجم البرازيلي في باريس سان جيرمان يمكن أن يمهد الطريق لميسي للانضمام إليه.