الحكومة الإيطالية توافق رسميًا على إقامة مباريات كأس الأمم الأوروبية بحضور جماهيري

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده ستسمح للجماهير بحضور مباريات في بطولة أوروبا في الملعب الأولمبي في روما ”بنسبة 25% على الأقل من سعة الاستاد“.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان رسمي:“موافقة الحكومة على حضور الجماهير لمباريات في روما ببطولة أوروبا أنباء رائعة سنبلغها على الفور للاتحاد الأوروبي (اليويفا)“.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي في روما المباراة الافتتاحية للبطولة بين إيطاليا وتركيا في 11 يونيو و 3 مواجهات أخرى.

وتنافس إيطاليا في المجموعة الأولى ضد تركيا، وسويسرا، وويلز في روما، كما تستضيف العاصمة الإيطالية مباراة بدور الثمانية.

وإيطاليا واحدة من 12 دولة داخل أوروبا تستضيف البطولة، وكانت تحوم شكوك حول الخطة الأصلية بإقامة البطولة في مناطق متفرقة بالقارة مع استمرار انتشار العدوى.

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”اليويفا“ في وقت سابق 12 مدينة مضيفة بتحديد إمكانية استقبال الجماهير في المباريات.