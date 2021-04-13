الصحف الرياضية: "عذاب كريستيانو رونالدو".. لغز نيمار.. ومعركة باريس

شكلت لقاءات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في باريس وتشيلسي أمام بورتو، في إشبيلية العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بترشح فلورنتينو بيريز وحيدا لانتخابات ريال مدريد وسيفوز بولاية جديدة بالتزكية لعدم وجود منافس وسوق انتقالات برشلونة من خلال اقتراب سيرجيو أغويرو وضغط نيمار وحلم زين الدين زيدان في أنفيلد أمام ليفربول.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فلورنتينو بيريز الذي يستعد لفترة جديدة من رئاسة ريال مدريد بعد عدم ترشح أي منافس له في الانتخابات القادمة وكتبت:“ فلورنتينو بيريز 2025 ”.

كما تحدثت عن لقاءات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت عن لقاء باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ :“ باريس سان جيرمان يسعى لضرب البطل “ وعن لقاء بورتو وتشيلسي :“ بورتو يحتاج لمعجزة في إشبيلية ”

الصحيفة اهتمت بفوز اشبيلية على سيلتا فيغو 4-3 في الدوري الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات برشلونة وارتباطه مرة أخرى بسيرجيو أغويرو ونيمار وكتبت:“ أغويرو يقترب ونيمار يضغط ”.

كما اهتمت بلقاءات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت عن لقاء باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ:“ باريس سان جيرمان يأمل في الصمود أمام بايرن ميونخ “ وعن لقاء بورتو وتشيلسي كتبت:“ تشيلسي لتمرير التأهل في المنزل ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان وإمكانية عودته لبرشلونة وكتبت:“ لغز نيمار ”

كما تحدثت عن لقاء باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ معركة باريس ”.

كما اهتمت بتصنيف برشلونة كأغلى فريق قيمة في العالم وكتبت:“ فوربس: برشلونة الأعلى قيمة في العالم ”.

آس

ركزت الصحيفة على عدم وجود منافس لفلورنتينو بيريز على رئاسة ريال مدريد في الانتخابات المقبلة وموقف زيدان من لقاء ليفربول في أنفيلد وكتبت:“ فلورنتينو بيريز يجدد وزيدان يحلم في أنفيلد ”.

واهتمت الصحيفة بإصابة البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد وكتبت:“ جواو فيليكس يغيب 10 أيام ”.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان وكتبت:“ نيمار نجم غامض ”.

كما تحدثت عن نبيل فقير لاعب ريال بيتيس من خلال حوارها معه وكتبت:“ نبيل فقير: دون كرة أنا حزين ”.

كما اهتمت بفريق ليل متصدر الدوري الفرنسي وكتبت:“ ليل قوي جدا للخسارة ”.

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب حديقة الأمراء وكتبت:“ حديقة لإعادة السحر ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلانو والذي يستعد للتتويج بلقب الدوري الإيطالي وكتبت:“ المدرب السوبر ”.

كما اهتمت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وكتبت:“ عذاب كريستيانو رونالدو.. يريد مكانا بين الأربعة ويوفنتوس أقوى للبقاء ”.