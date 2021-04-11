ميرور: رايولا يطالب ريال مدريد وبرشلونة بمنح هالاند مليون جنيه إسترليني راتبا أسبوعيا

كشفت وسائل إعلام إنجليزية اليوم الأحد، عن طلبات جديدة من مينو رايولا وكيل أعمال النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

ويعد هالاند هدفا لكبار الأندية الأوروبية، بعد مستواه المميز مع بروسيا دورتموند، ويرتبط بالتحديد بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ أن رايولا، يريد أن يكون هالاند أول لاعب يحصل على راتب يبلغ مليونا إسترلينيا في الأسبوع الواحد.

The time Erling Haaland scored NINE goals in a game for Norway at the U20 World Cup ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ (🎥: @FIFAcom)pic.twitter.com/zloxnB0ILO — B/R Football (@brfootball) March 24, 2021

وأضافت الصحيفة أن مطالب رايولا المبالغ فيها جعلت الكثير من الأندية تنسحب من سباق التعاقد مع هالاند، رغم إمكانيته الهائلة، باستثناء الثلاثي مانشستر سيتي، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

وأشارت ”ميرور“ إلى أن ريال مدريد وبرشلونة صدما بالمبالغ الضخمة التي طلبها رايولا، خلال اجتماعه مع إدارتي الميرنغي والبلوغرانا، كل على حدة، قبل أسبوعين.

وأوضحت الصحيفة أنه إلى جانب الراتب الضخم يطلب رايولا وضع شروط شخصية مذهلة في عقد هالاند ما النادي الذي يريد التعاقد معه.

وانضم هالاند البالغ من العمر 20 عاما إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020 ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2024.

وسجل هالاند 49 هدفا وصنع 13 خلال 52 مباراة مع بروسيا دورتموند، ويتردد أن عقده يشمل بندا يتيح له الرحيل عن الفريق صيف العام المقبل مقابل 75 مليون يورو، في حين ذكرت شبكة ”ESPN“ أن النادي الألماني يريد 180 مليون يورو الصيف المقبل.

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