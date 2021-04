ميرور: رايولا يطالب ريال مدريد وبرشلونة بمنح هالاند مليون جنيه إسترليني راتبا أسبوعيا

كشفت وسائل إعلام إنجليزية اليوم الأحد، عن طلبات جديدة من مينو رايولا وكيل أعمال النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

ويعد هالاند هدفا لكبار الأندية الأوروبية، بعد مستواه المميز مع بروسيا دورتموند، ويرتبط بالتحديد بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ أن رايولا، يريد أن يكون هالاند أول لاعب يحصل على راتب يبلغ مليونا إسترلينيا في الأسبوع الواحد.

