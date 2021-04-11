ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يعزز صدارته بإسقاط كالياري

حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على نظيره كالياري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، في الأسبوع الـ30 للدوري الإيطالي.

وسجل هدف الإنتر الوحيد ماتيو دارميان، في الدقيقة 77.

نهاية المباراة | إنتر ميلان 1 – 0 كالياري

وعزز إنتر ميلان صدارته لترتيب #الدوري_الإيطالي برصيد 74 نقطة، فيما توقف رصيد كالياري عند النقطة 22 بالمركز الـ18.#إرم_سبورت pic.twitter.com/G6at2qdRVv — إرم سبورت (@EremSports) April 11, 2021

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز إنتر ميلان على كالياري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ميلان، صاحب الـ63 نقطة، فيما توقف رصيد كالياري عند النقطة 22 بالمركز الـ18.