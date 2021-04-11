رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يعزز صدارته بإسقاط كالياري
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 12:28 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2021 13:45 GMT

ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يعزز صدارته بإسقاط كالياري

حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على نظيره كالياري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، في الأسبوع الـ30 للدوري الإيطالي. وسجل هدف الإنتر

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على نظيره كالياري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، في الأسبوع الـ30 للدوري الإيطالي.

وسجل هدف الإنتر الوحيد ماتيو دارميان، في الدقيقة 77.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز إنتر ميلان على كالياري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ميلان، صاحب الـ63 نقطة، فيما توقف رصيد كالياري عند النقطة 22 بالمركز الـ18.

2021-04-Capture88-1

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play