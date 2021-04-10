صورة دي روسي على جهاز تنفس وتطورات حالته الصحية بعد نقله للمستشفى (شاهد)

تداولت تقارير إيطالية، اليوم السبت، صورة تظهر النجم السابق دانييلي دي روسي الذي التحق مؤخرا بالجهاز الفني للمنتخب الإيطالي، في المستشفى خلال خضوعه لجلسة تنفس صناعي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ كشفت أن دي روسي نقل للمستشفى بعد أسبوع من إصابته بكورونا، حيث تطلبت حالة النجم البالغ 37 عاما، والذي عانى من الحمى والسعال المستمر، المزيد من الفحوصات الطبية التي كشفت عن التهاب رئوي.

وظهر دي روسي في أحدث صورة وهو يضع قناع الأكسجين على وجهه، وبدا مبتسما، خلال تواجده في الحجر الصحي داخل مستشفى سبالانزي.

وبحسب الأطباء داخل المستشفى، فهناك تحسن وتفاؤل بشأن حالة دانييلي الصحية.

وضرب كورونا عددا من لاعبي المنتخب الإيطالي بعد مواجهتهم منتخبات إيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا، وعادوا بثلاثة انتصارات.

واللاعبون المصابون هم ثنائي يوفنتوس فيديريكو برنارديسكي وليوناردو بونوتشي، ماتيو بيسينا مهاجم أتالانتا، ثنائي باريس سان جرمان أليساندرو فلورنتسي وماركو فيراتي، حارس كالياري أليسيو كرانيو وفينتشنتسو غريفو لاعب فرايبورغ الألماني.

وكان دي روسي قد انضم إلى الجهاز الفني لمنتخب بلاده في الـ18 من مارس الماضي كمعاون تقني للمدرب روبرتو مانشيني، قبل 4 أشهر من كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل.

وأمضى لاعب الوسط السابق 18 عاما مع نادي روما قبل أن يعتزل في يناير 2020 بعد فترة قصيرة مع بوكا جونيورز الأرجنتيني.