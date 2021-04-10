الصحف الرياضية: الكلاسيكو الحاسم.. من أجل لقب الليغا.. وإنتر ميلان يطير

شكل كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة ومباريات اليوم السبت في الدوريات الأوروبية العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة لهذا اليوم.

كما اهتمت الصحف بفوز ليل وتعزيز صدارته للدوري الفرنسي، وخسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة، ونقل دانييلي دي روسي نجم روما ومنتخب إيطاليا السابق للمستشفى لمعاناته من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة وكتبت: ”أريد أن أراك مرة أخرى“.

كما اهتمت بباقي مباريات السبت في الدوري الإسباني وخسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ في مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة السلة.

سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو إياب الدوري الإسباني مع تصريحات زيدان وكومان وكتبت: ”اللعب من أجل لقب الدوري الإسباني“ و“جيل مانزانو يعوض ماتيو لاهوز المصاب في تحكيم اللقاء“ و“بيكيه يدخل قائمة برشلونة“.

كما اهتمت بخسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة في لقاء شهد عودة باو جاسول للعب مع برشلونة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”الكلاسيكو الحاسم، هيا برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بهزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة.

أس

ركزت الصحيفة على كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الحاسم في الدوري الإسباني وكتبت: ”نريد أن نرى بعضنا البعض مرة أخرى“.

كما اهتمت بباقي مباريات السبت في الدوري الإسباني.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”جوزيه مورينيو يأخذ ضربة سريعة على جونار سولشاير“.

كما تحدثت عن موافقة بيب غوارديولا على بقاء سيرجيو أغويرو في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد رحيله عن مانشستر سيتي وكتبت: ”سيرجيو أغويرو يحصل على مباركة بيب غوارديولا للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الرحيل عن مانشستر سيتي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز ليل أمام ميتز 2/2 وتعزيز صدارته للدوري الفرنسي وكتبت: ”ليل للفرح“.

كما تحدثت عن مباراة أولمبيك مارسيليا ومونبلييه وكتبت: ”سامبولي كل شيء سوى العطاء“.

الصحيفة اهتمت بمباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ وكتبت: ”إيكاردي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي وكتبت: ”إنتر ميلان يطير“.

كما تحدثت عن ميلان الذي يواجه بارما في الدوري الإيطالي وكتبت: ”إبراهيموفيتش رفقة ريبيتش وكالهانغولو من أجل البقاء في المركز الثاني“.

كما اهتمت بإدخال دانييلي دي روسي نجم روما ومنتخب إيطاليا السابق المستشفى بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.