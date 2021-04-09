يويفا يمنح 4 مدن مضيفة لبطولة الأمم الأوروبية مهلة أخيرة للكشف عن خطط حضور الجماهير

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أربع مدن مضيفة لبطولة أوروبا مهلة عشرة أيام للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن خططها للسماح للجماهير بحضور مباريات، بعد أن أخفقت في الالتزام بهذا الأمر في الموعد المحدد.

وأصدر يويفا بيانًا رسميًا قال فيه إنه منح مدن ميونيخ وروما وبيلباو ودبلن مهلة حتى 19 أبريل الجاري، عندما تجتمع اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي للكشف عن مزيد من التفاصيل، قبل صدور قرار نهائي بشأن استمرار مشاركة هذه المدن في عملية الاستضافة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: ”أمام المدن الأربع مهلة حتى 19 أبريل للكشف عن معلومات إضافية بشأن خططها، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا التاريخ فيما يتعلق باستضافة هذه المدن لمباريات“.

وقدمت المدن الثماني الأخرى التي تستضيف البطولة، المقرر أن تنطلق في 11 يونيو المقبل، تفاصيل عن أعداد الجماهير التي ستسمح بحضورها المباريات.

وقال اليويفا: ‭“‬قدمت ثماني دول مضيفة حتى الآن معلومات عن توقعاتها بالنسبة للجماهير التي ستسمح بحضورها، مقارنة بسعة الاستادات بناءً على التقديرات التي وضعتها لتحسن الوضع الصحي في هذه الدول في يونيو ويوليو، جراء عدة عوامل، بما في ذلك مدى نجاح حملة التطعيم في هذه الدول، والتدابير المتبعة لإعادة فتح الاقتصاد، وتراجع حدة انتشار فيروس كورونا مع أجواء أكثر دفئا“.