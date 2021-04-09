الصحف الرياضية: الكلاسيكو انطلق .. ريال مدريد وبرشلونة حلم الثنائية.. والعيون على فيلكس

شكلت نتائج مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي والتي شهدت فوز مانشستر يونايتد وروما وفياريال خارج ملاعبهم، وتعادل آرسنال على ملعبه، وأخبار الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق انتقالات برشلونة، واللقاءات المصيرية لباريس سان جيرمان.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة غدا السبت في الدوري الإسباني، حيث يقاتل الفريقان للفوز بلقبين هذا الموسم، وكتبت: ”حلم الثنائية“.

الصحيفة تحدثت عن هزيمة غرناطة أمام مانشستر يونايتد 0/2 وفوز فياريال 1/0 على دينامو زغرب في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”الكثير من العقاب“ و“انطلقت الغواصات“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”صراع الخطط“ و“بيكيه يتدرب ويستهدف اللعب في الكلاسيكو“ و“ماتيو لاهوز يحكم الصدام الحاسم“ و“بيدري قائد تحدي الجيل الجديد“.

كما اهتمت بهزيمة غرناطة أمام مانشستر يونايتد 0/2، وفوز فياريال على دينامو زغرب 1/0 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”غرناطة سقطت وفياريال يقترب من نصف النهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، واتفاق لاعبي النادي الكتالوني على أهمية الفوز، وكتبت: ”غرفة ملابس برشلونة تتفق: انتصار حاسم“.

كما تحدثت عن فوز مانشستر يونايتد على غرناطة 2/0 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”مانشستر يونايتد يبعد غرناطة عن حلم نصف النهائي“.

كما اهتمت بسوق انتقالات برشلونة، وكتبت: ”عرض برشلونة لإيريك غارسيا“ و“زملاؤه السابقون يرغبون في عودة نيمار“.

أس

ركزت الصحيفة على كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”انطلق الكلاسيكو“.

كما تحدثت عن هزيمة غرناطة أمام مانشستر يونايتد 0/2، وفوز فياريال على دينامو زغرب 1/0 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”عقاب يونايتد“ و“جيرارد مورينو يحسم“.

واهتمت الصحيفة بالبرتغالي جواو فيلكس نجم أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”كل العيون على فيلكس“.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على حملة لاعبين ضد التعليقات العنصرية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: ”يتعامل اللاعبون مع عمالقة الإنترنت من أجل وقف التعليقات العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي ”.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز مانشستر يونايتد خارج ملعبه أمام غرناطة 2/0، وتعادل آرسنال أمام سلافيا براغ على ملعبه 1/1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”آرسنال يسقط في وقت متأخر“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد أمام غرناطة 2/0 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”ماركوس راشفورد يقود مانشستر يونايتد ليضع قدما في نصف النهائي“.

كما اهتمت بتعادل آرسنال أمام سبارتا براغ 1/1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”آرسنال يعاني من وجع قلب حيث أصيب بكدمة قوية“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على باريس سان جيرمان الذي يواجه مباريات مصيرية على عدة جبهات، وكتبت: ”باريس سان جيرمان من صداع لآخر“.

كما تحدثت عن مباراة ميتز والمتصدر ليل في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”ليل: فارق يجب الحفاظ عليه“.

واهتمت الصحيفة بتأهل أولمبيك ليون الصعب لربع نهائي كأس فرنسا بعد الفوز بضربات الجزاء على ريد ستار وكتبت: ”خوف في بروير بالنسبة لأولمبيك ليون“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز روما خارج ملعبه أمام أياكس الهولندي 2/1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”روما يصرخ“.

كما اهتمت بمصير الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، وكتبت: ”ديبالا للبيع“.

الصحيفة اهتمت بقطبي ميلان ومدربيهما، وكتبت: ”ميلان وبيولي: فدائية عالية“ و“إنتر ميلان وكونتي: دفاع قياسي ومجموعة متحدة“.