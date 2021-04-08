الشيرينغيتو: مبابي سيلعب في ريال مدريد الموسم المقبل

قال جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج الشيرينغيتو، إن كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، سيلعب في نادي ريال مدريد الموسم المقبل.

وبحسب البرنامج الإسباني الشهير، فإن ريال مدريد يرى أن التفاوض بشأن مبابي، سيكون أسهل من إيرلينغ هالاند، خلال الصيف المقبل، بسبب مغالاة بروسيا دورتموند ورغبته في الاحتفاظ باللاعب موسمًا آخر.

🚨 ¡EXCLUSIVA de @jpedrerol! 🚨 💣 "MBAPPÉ JUGARÁ en el REAL MADRID la temporada que viene" #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/9LV0xolVz1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2021

وأشار بيدريرول، إلى أن البرازيلي فينسيوس جونيور، سيكون على طاولة مفاوضات ريال مدريد وباريس سان جيرمان بشأن مبابي، خاصة أن البرازيلي يُعد هدفًا أساسيًا لليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

وأشارت تقارير عديدة، إلى شعور مسؤولي باريس سان جيرمان، بالملل من ممطالة مبابي في تجديد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل.

🚨 مبابي يشعل المباراة بهدف سريع في مرمى حامل اللقب ⚽️ هل يتحمل نوير مسؤولية الهدف ؟ 🤔#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/vuWAvoFCeq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2021

وإذا ما أعلن مبابي رغبته في الرحيل، ورفض تجديد عقده، سيكون باريس سان جيرمان مضطرًا لبيعه الصيف الجاري، بدلًا من تركه يرحل مجانا بنهاية عقده.

وشدد مقدم برنامج الشيرينغيتو، على أن ضم مبابي لا يعني تخلي ريال مدريد عن ضم هالاند، والانسحاب من الصفقة لصالح برشلونة أو مانشستر سيتي.