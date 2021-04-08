الصحف الرياضية: مبابي يسقط البطل.. كلاسيكو ميسي.. ورقصة الدوري الإيطالي

شكل فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ 3-2 وتشيلسي على بورتو 2-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ولقاءات ربع نهائي الدوري الأوروبي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بالكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة واللقاءات المؤجلة في الدوريات الأوروبية وإصابة لويس سواريز وغضب ليفربول من التعليقات العنصرية ضد لاعبيه بعد الخسارة أمام ريال مدريد.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت ماركا عن لقاءات الأندية الإسبانية في الدوري الأوروبي حيث يستضيف غرناطة مانشستر يونايتد ويرحل فياريال لمواجهة دينامو زغرب وكتبت:“ يوم “ و“ لكل من غرناطة وفياريال ”.

الصحيفة اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ 3-2 في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ كليان مبابي يصنع الفوضى لبايرن ميونخ ”.

كما اهتمت بتعادل ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو 1-1 في لقاء مؤجل في الدوري الإسباني وكتبت:“ ممر شرفي تاريخي ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة برشلونة بتحصين نجمه الشاب بيدري بعقد جديد وكتبت:“ درع لبيدري ”.

كما تحدثت عن الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة وكتبت:“ بنزيما – ميسي: صراع الهدافين “ و “ أساطير على دكة البدلاء “ و “ راموس – بيكيه: مشكلة وسط الدفاع ”.

الصحيفة اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ نيمار وكليان مبابي أنهيا سلسلة بايرن ميونخ ”.

كما اهتمت الصحيفة بإصابة لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت:“ كلاسيكو ميسي ”.

كما تحدثت عن فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ مبابي يسقط البطل ”.

واهتمت الصحيفة بلقاء غرناطة ومانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت:“ غرناطة أمام ليلته الأكثر سحرية ”.

آس

ركزت الصحيفة على تألق النجم كليان مبابي في فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ 3-2 في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ مهرجان آخر لكليان مبابي ”.

كما تحدثت عن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تألقه أمام ليفربول وكتبت:“ فينيسيوس جونيور لبرشلونة ”.

الصحيفة اهتمت بإصابة لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد ولقاءات الأندية الإسبانية في ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت عن مواجهة غرناطة ومانشستر يونايتد:“ عملاق لغرناطة ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي على بورتو 2-0 خارج ملعبه في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ روح الملوك“.

كما اهتمت بتجديد البلجيكي كيفن دي بروين عقده مع مانشستر سيتي وكتبت:“ كيفن دي بروين يسجل بقلم ”.

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز تشيلسي خارج ملعبه أمام بورتو 2-0 في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ مونت وبن تشلويل يسجلان أول أهدافهما في دوري أبطال أوروبا ويقربان تشيلسي من نصف النهائي ”.

كما اهتمت بتجديد مانشستر سيتي عقد نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين وغضب ليفربول من التعليقات العنصرية ضد مدافعه ألكسندر أرنولد وكتبت:“ غضب ليفربول من التعليقات العنصرية ضد أرنولد ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ 3-2 في أجواء ثلجية برسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت:“ بمذاق الثلج“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على نابولي 2-1 في لقاء مؤجل عن الدوري الإيطالي وكتبت:“ بيرلو هذا الفرح ”.

واهتمت الصحيفة بفوز إنتر ميلان على ساسولو 2-1 وتعزيز صدارته للدوري الإيطالي ورفع الفارق عن المطارد لـ11 نقطة وكتبت:“ إنتر ميلان.. رقصة لقب الدوري الإيطالي ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء أياكس وروما في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت:“ روما يدافع عن إيطاليا ومدربه فونسيكا ”.