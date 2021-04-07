دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يخطف فوزًا مثيرًا من بايرن ميونخ.. وتشيلسي يتخطى بوتو بثنائية

قطع باريس سان جيرمان خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مضيفه بايرن ميونخ 3-2، في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وبدأ بايرن ميونخ بضغط هجومي قوي على باريس سان جيرمان، وأضاع الفريق الألماني هدفًا مبكرًا بعدما اصطدمت الكرة في العارضة.

وردَّ باريس سان عن طريق كيليان مبابي الذي سجل هدفًا مبكرًا عند الدقيقة الثالثة بعدما استلم الكرة من نيمار وسددها صاروخية في جسد مانويل نوير لتصطدم بقدمه وتسكن شباكه.

🚨 مبابي يشعل المباراة بهدف سريع في مرمى حامل اللقب ⚽️ هل يتحمل نوير مسؤولية الهدف ؟ 🤔#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان | #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/vuWAvoFCeq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2021

وواصل سان جيرمان ضغطه حتى جاءت الدقيقة 30 لينجح ماركينيوس في إضافة الهدف الثاني للفريق الباريسي، بعد أن انفرد بالمرمى إثر تمريرة نيمار السحرية ليسددها في شباك نوير.

وقلّص بايرن ميونخ الفارق أمام باريس سان جيرمان، وسجل تشوبو موتينج هدف البافاري الأول عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

واشتعلت المباراة في منتصف الشوط الثاني، بعد نجاح توماس مولر في العودة بفريقه وإحراز هدف التعادل في الدقيقة 20 من رأسية جميلة فشل نافاس في التصدي لها.

ولم تدم الفرحة طويلًا للفريق البافاري، حيث سجل كيليان مبابي هدفًا ثالثًا لفريق باريس سان جيرمان، عندما استلم الكرة العرضية الأرضية من نيمار، وانفرد بمدافع البافاري، وسدد كرة أرضية قوية سكنت شباك نوير الذي اكتفى بمشاهدة الكرة تتهادى داخل شباكه.

تشيلسي يخطف الفوز من بورتو على أرضه

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على مضيفه بورتو البرتغالي، 2-0، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ماسون ماونت الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 32، قبل أن يضيف بن تشلويل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب ستقامان في مدينة إشبيلية الإسبانية، وذلك بسبب قيود السفر الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.