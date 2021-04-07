ترتيب هدافي الدوري الإيطالي: استمرار الصراع بين رونالدو ولوكاكو

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، فريقه لفوز مهم بمباراة مؤجلة أمام نابولي من الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي.

وجاء هدف رونالدو من تمريرة لفيدريكو كييزا، ليفتتح النجم البرتغالي، التسجيل في الدقيقة 13.

رونالدو وصل إلى هدفه رقم 25 في الكالتشيو هذا الموسم، في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 4 أهداف عن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

ويلاحق البلجيكي روميلو لوكاكو، نظيره رونالدو بعد أن أحرز هدفًا في فوز فريقه 2-1 على ساسولو اليوم الأربعاء، ليحقق انتصاره العاشر على التوالي في الدوري.

ووضع البلجيكي لوكاكو ضربة رأس في الزاوية العليا للمرمى في الشوط الأول، ليرفع رصيده إلى 21 هدفًا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) : 25 هدفا.

روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) : 21 هدفا.

لويس مورييل (أتالانتا) : 18 هدفا.

زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) : 15 هدفا.

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) : 15 هدفا.

لورنزو إنسيني (نابولي) : 15 هدفا.