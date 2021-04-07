ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يتخطى ساسولو ويطير بالقمة ويوفنتوس يحسم القمة أمام نابولي

واصل إنتر ميلان انتصاراته في الدوري الإيطالي وحقق فوزا مهمًا على ضيفه ساسولو 2/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من ”السيريا آي“.

تمكن روميلو لوكاكو من تسجيل الهدف الأول لإنتر عند الدقيقة 11، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني عزز لاوتارو مارتينيز تقدم إنتر ميلان بالهدف الثاني في الدقيقة 67.

ولكن ساسولو قلص الفارق بهدف حامد جونيور تراوري في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 71 نقطة ليطير بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وتجمد رصيد ساسولو عند 40 نقطة في المركز التاسع.

#انترميلان يفوز على #ساسولو 2/1 ويعزز صدارته لـ #الدوري_الإيطالي .. و #يوفنتوس يفوز على #نابولي بنفس النتيجة

الإنتر في الصدارة بـ71 نقطة .. واليوفي في المركز الثالث بـ59 نقطة pic.twitter.com/uVRx2UVaDX — إرم سبورت (@EremSports) April 7, 2021

وعلى الجانب الآخر حسم فريق يوفنتوس مباراة القمة أمام ضيفه نابولي، وفاز بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الإيطالي.

تقدم البرتغالي كريستيانو بهدف في الدقيقة 13، وتمكن باولو ديبالا من تسجيل الثاني في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90، تحصل نابولي على ركلة جزاء نجح لورينزو إنسيني في تسجيلها.

الفوز في المباراة رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 59 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما يبقى نابولي في المركز الخامس برصيد 56 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: