دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يصعق ليفربول.. ومانشستر سيتي يُسقط دورتموند

صعق فريق ريال مدريد ضيفه ليفربول، وهزمه 3/1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونجح ريال مدريد بفرض سيطرته على المباراة منذ صافرة البداية، وتقدم بالهدف الأول عن طريق فينسيوس جونيور عند الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

واستلم جونيور كرة طولية رائعة من توني كروس، على صدره وسددها أرضية في شباك أليسون بيكر.

يالها من تمريرة يا كروس!! استلام وإنهاء ممتاز من فينيسيوس جونيور على غير العادة🔥🔥 هدف #ريال_مدريد الأول في شباك #ليفربول #ريال_مدريد_ليفربول pic.twitter.com/dNRVJ1HCzK — إرم سبورت (@EremSports) April 6, 2021

وعزز ريال مدريد بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 37 عن طريق أسينسيو الذي استغل الخطأ الدفاعي الكارثي لألكسندر أرلوند الذي أعاد الكرة بشكل خاطئ لحارسه وخطفها مهاجم الفريق الإسباني وأودع الكرة في شباك أليسون بيكر.

ومع بداية الشوط الثاني جاء هدف ليفربول عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 51، بعد تسديدة من جوتا، أوقفها الدفاع، ثم عادت الكرة إلى صلاح المتمركز أمام المرمى، سددها في شباك كورتوا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها ”صلاح“ في شباك ريال مدريد خلال مسيرته الكروية.

الدقيقة 51.. محمد صلاح يقلص الفارق ويحرز الهدف الأول لليفربول ريال مدريد 2

ليفربول 1#إرم_سبورت pic.twitter.com/R703eUOgf7 — إرم سبورت (@EremSports) April 6, 2021

ولم تدم فرحة ليفربول طويلًا بعد تقليص النتيجة، حيث سجل ريال مدريد الهدف الثالث عند الدقيقة 63 بقدم فينسيوس صاحب الهدف الأول، بعد تلقيه تمريرة أرضية سحرية من لوكا مودريتش.

ويستضيف ملعب أنفيلد معقل ليفربول مباراة العودة، يوم 14 من شهر أبريل الجاري، ويحتاج ليفربول للفوز بهدفين نظيفين، أو الفوز بفارق 3 أهداف لضمان الصعود إلى نصف النهائي.

مانشستر سيتي يُسقط دورتموند

خطف فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا من ضيفه بوروسيا دورتموند 2/1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”الاتحاد“ في ذهاب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيفين دي بروين هدف السيتي الوحيد في المباراة بالدقيقة 19.

وتلقى دي بروين عرضية أرضية سحرية من رياض محرز داخل منطقة الجزاء، وجاء من الخلف وسدد كرة قوية إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 84 خطف ماركو رويس هدف التعادل لبروسيا بعد تلقيه بينية سحرية من هالاند، انفرد على إثرها بالمرمى، وأودع الكرة في الشباك.

وأفسد فيل فودين فرحة دورتموند بالتعادل، وخطف هدف الفوز للسيتي في الدقيقة 90.

ويستضيف الفريق الألماني مباراة العودة بعد أسبوع واحد على ملعب ”سيغنال إدونا بارك“، ويحتاج إلى الفوز 1/0 أو بفارق هدفين للصعود، بينما يكفي مانشستر سيتي التعادل أو الفوز بأي نتيجة.