الحكومة الإيطالية تعلن حضور الجماهير لمباريات كأس الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن الحكومة الإيطالية قررت السماح لجماهير بحضور مباريات في الملعب الأولمبي في روما، خلال بطولة أوروبا صيف العام الجاري.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي في تصريحات لوكالة رويترز: ”أبلغنا روبرتو سبيرانتسا وزير الصحة بأن مستشاري الصحة في الحكومة سيبحثون أفضل السبل للسماح للجماهير بحضور مباريات في الملعب الأولمبي في روما، في يونيو خلال بطولة أوروبا“.

وستتقابل تركيا وإيطاليا في مباراة افتتاح بطولة أوروبا في روما 11 يونيو.

وتأجلت البطولة من العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19، وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) من الدول 12 المستضيفة للبطولة التقدم بخططها للسماح للجماهير بالحضور بحلول بداية أبريل.

وتنافس إيطاليا في المجموعة الأولى ضد تركيا وسويسرا وويلز في روما، كما تستضيف العاصمة الإيطالية مباراة بدور الثمانية.

وإيطاليا واحدة من 12 دولة داخل أوروبا تستضيف البطولة، وكانت تحوم شكوك حول الخطة الأصلية بإقامة البطولة في مناطق متفرقة بالقارة مع استمرار انتشار العدوى.

وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت، أواخر مارس الماضي، أنها ستسمح بحضور 12 ألف مشجع على الأقل في مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم في كوبنهاغن، في قرار رحب به الاتحاد المحلي للعبة.

وأبلغ يوي موغنسن وزير الثقافة الدنماركي محطة ”دي.آر“ التلفزيونية، اليوم، أن استاد باركن سيفتح 30 في المئة من سعته، التي تشمل 38 ألف مشجع، مشيرا إلى إمكانية استقبال المزيد من الجماهير إذا سمحت ظروف كوفيد-19 في البلاد.

وستلعب الدنمارك ضد فنلندا وبلجيكا وروسيا على استاد باركن، الذي يستضيف أيضا مباريات بدور الـ16 في البطولة التي تأجلت لعام بسبب الوباء، وستقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.