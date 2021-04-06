"سرقة واضحة وعار لا يمكن تصوره".. انتقادات حادة لحكم مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

شهدت مباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني، جدلا كبيرا حول الحكم خايمي سانتياغو، حيث اعتبرت الصحف المدريدية وفريق بلد الوليد أنه تغاضى عن ضربة جزاء بعد لمس جوردي ألبا للكرة بيده، كما اعتبرت أن طرد أوسكار بلانو لاعب بلد الوليد كان قاسيا.

وكتبت صحيفة ”ماركا“ أن أخطاء الحكام خلال المباراة من خلال عدم الإعلان عن ضربة جزاء لصالح بلد الوليد وطرد لاعبه أوسكار بلانو ساهمت في فوز برشلونة وتقليص الفارق عن المتصدر أتلتيكو مدريد لنقطة واحدة.

وأكدت الصحيفة أنه في حال تتويج برشلونة باللقب في نهاية الموسم فإن هذه الأخطاء لن تنسى وسيتم ذكرها كونها ساهمت في تتويج برشلونة.

وفاز برشلونة باللقاء بهدف لصفر سجله عثمان ديمبيلي في الدقيقة 90.

وهاجم أوسكار بوينت عمدة مدينة بلد الوليد حكام اللقاء واعتبر أنهم سرقوا فريق المدينة وكتب:“ السرقة واضحة. يا له من عار لا يمكن تصوره“، عن ضربة الجزاء غير المعلنة، ثم كتب عن الطرد :“ يا لها من وقاحة. الدقيقة 80 والنتيجة 0-0 هناك 11 بطلا. يا لها من بذاءة“.

وختم عمدة بلد الوليد انتقاده للحكام وكتب: “ أعتقد أنه سيدخل لغرف ملابس برشلونة ويوبخ لاعبيه لماذا كادوا لا يفوزون، لم يرتقوا لمستوى عمله الممتاز، لقد كان الحكم أفضل منهم“.

وعاد عمدة مدينة بلد الوليد ليؤكد كلامه من خلال مداخلة مع الإعلامي خوانما كاستانيو وقال ”ما زلت أفكر تماما كما قلت. هناك رجل لديه 4 شاشات ولم يتخذ هذا القرار في أعشار من الثانية. إنه على محمل من الجد أضر بفريقي“.

وأضاف أوسكار بوينت: ”هدف الحكم هو مساعدة الفريق القوي الذي لا يستطيع التعامل مع الصغار. لا أعرف إن كان الضغط على الدوري الإسباني أم لماذا. من الواضح أن أداء الحكم ليس بريئا“.

وكانت قناة موفيستار قد كشفت عما قاله ميسي لمندوب برشلونة كارليس نافال خلال مغادرته الملعب بعد الشوط الأول حيث اتهم الحكم بمحاولة منحه بطاقة صفراء خامسة تحرمه من الكلاسيكو وقال: ”إنه يرغب في منحي بطاقة صفراء“.



من جهته، قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن فريقه يملك الإمكانات اللازمة للفوز بمبارياته التسع المتبقية من أجل حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال كومان للصحفيين بعد الفوز على بلد الوليد ”الفريق قادر على الفوز بالمباريات المتبقية، لكن هذه المباراة تمثل تذكيرا بأنه يجب أن نكون دائما في أفضل حالاتنا ويجب أن نكون حاسمين“.

وأضاف ”لم نكن في حالة جاهزية تامة، وربما يعود السبب إلى التوقف الدولي، لكن إذا عدنا إلى ما كنا عليه قبل ذلك، فسيكون بوسعنا الفوز بكل مبارياتنا المتبقية“.