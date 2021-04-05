بروسيا دورتموند يعلق على تحركات رايولا ووالد هالاند

قال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني إنه لا توجد خطط لرحيل المهاجم الشاب إيرلينغ هالاند الصيف الحالي، مؤكدا أن النادي سيتحدث مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب ووالده ألف-إنغ هالاند؛ إثر زيارتهما لإسبانيا وإنجلترا مؤخرا للترويج للاعب.

ويرتبط المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاما بعقد مع بروسيا دورتموند حتى 2024، لكن مع شرط يسمح له بالرحيل مقابل نحو 75 مليون يورو بحلول العام 2022.

وعلى الرغم من حقيقة أن رايولا وكيل المهاجم النرويجي ووالده سافرا إلى برشلونة ومدريد الخميس الماضي للقاء خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني وخوسيه أنخيل سانشيز المدير الرياضي لريال مدريد، وجوني كالافات مدير الشؤون الدولية في النادي الملكي، وكذلك زيارتهما إلى بريطانيا للحديث مع أندية ترغب في ضم اللاعب، لكن دورتموند لا يفكر في رحيل اللاعب في نهاية الموسم الحالي.

وقال فاتسكه لشبكة ”DAZN“ الألمانية: ”ليست لدينا خطة موازية. سنتحدث مع إرلينغ ووالده ووكيله مينو رايولا. بعد كل شيء نريده أن يكون سعيدًا لوجوده معنا، وأن يسجل أهدافًا مع بروسيا العام المقبل، لا توجد خطة أخرى“.

وسيحظى هالاند، الذي سيبلغ 21 عاما في 21 يوليو/تموز المقبل، باهتمام بالغ يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في إنجلترا.

وكان الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد نفى إمكانية التعاقد مع لاعب يتجاوز سعره 100 مليون جنيه إسترليني، قائلا: ”لا أعرف ماذا سيحدث، لكن مع هذه الأسعار لن نتعاقد مع مهاجم. هذا غير ممكن لا نستطيع تحمل ذلك. جميع الأندية تمر بأوقات عصيبة من الناحية المالية وكذلك نحن. الشيء الأكثر احتمالا هو أننا لن نتعاقد مع مهاجم للموسم القادم“.

ومع ذلك، بالإضافة إلى برشلونة وريال مدريد، ورغم الصعوبات المالية التي ينطوي عليها التعاقد مع هالاند في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، فإن ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد تسعى للتعاقد معه أيضا.