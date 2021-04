بروسيا دورتموند يعلق على تحركات رايولا ووالد هالاند

قال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني إنه لا توجد خطط لرحيل المهاجم الشاب إيرلينغ هالاند الصيف الحالي، مؤكدا أن النادي سيتحدث مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب ووالده ألف-إنغ هالاند؛ إثر زيارتهما لإسبانيا وإنجلترا مؤخرا للترويج للاعب.

ويرتبط المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاما بعقد مع بروسيا دورتموند حتى 2024، لكن مع شرط يسمح له بالرحيل مقابل نحو 75 مليون يورو بحلول العام 2022.

وعلى الرغم من حقيقة أن رايولا وكيل المهاجم النرويجي ووالده سافرا إلى برشلونة ومدريد الخميس الماضي للقاء خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني وخوسيه أنخيل سانشيز المدير الرياضي لريال مدريد، وجوني كالافات مدير الشؤون الدولية في النادي الملكي، وكذلك زيارتهما إلى بريطانيا للحديث مع أندية ترغب في ضم اللاعب، لكن دورتموند لا يفكر في رحيل اللاعب في نهاية الموسم الحالي.

