سكاي سبورت: ميلان وإبراهيموفيتش يتفقان على التجديد

أفادت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، اليوم الإثنين، بأن ميلان ونجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اتفقا على تجديد العقد بينهما.

وانضم إبراهيموفيتش لميلان في يناير 2020، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، لكن أرقام السويدي أثرت على الروسينيري وأعادت الفريق إلى الواجهة مجددا.

وأكدت ”سكاي سبورت إيطاليا“ أن ميلان وإبراهيموفيتش توصلا لاتفاق بشأن العقد الجديد، وأوضحت أن زلاتان سيحصل على 6.5 مليون يورو، على أن ينتهي العقد صيف 2022.

Ibrahimovic goal vs Inter. Rafael Leao is a serious talent. pic.twitter.com/6kGkLZ8ag6 — CFC Central (@CFCCentral1) October 17, 2020

وأشارت الشبكة إلى أن العقود تم إنهاؤها بالفعل وأنه من المتوقع التوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت أن إبراهيموفيتش سيحصل على مكافأة بقيمة 500 ألف يورو حال تأهل ميلان لدوري أبطال أوروبا.

وشارك إبراهيموفيتش الموسم الحالي مع ميلان في 24 مباراة، سجل فيها 17 هدفا وصنع 2، علما أن ميلان يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة من 29 مباراة، ويتأخر بـ8 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب 28 مباراة.

ولعب إبراهيموفيتش لميلان في الفترة الأولى بين 2010 و2012، ليصل في فترتيه مع ميلان إلى 129 مباراة، سجل فيها 84 هدفا وصنع 31.