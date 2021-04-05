رياضة

سكاي سبورت: ميلان وإبراهيموفيتش يتفقان على التجديد
تاريخ النشر: 05 أبريل 2021 16:53 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2021 17:25 GMT

سكاي سبورت: ميلان وإبراهيموفيتش يتفقان على التجديد

إبراهيموفيتش لعب لميلان في الفترة الأولى بين 2010 و2012 ليصل في فترتيه مع ميلان إلى 129 مباراة سجل فيها 84 هدفا وصنع 31.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أفادت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، اليوم الإثنين، بأن ميلان ونجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اتفقا على تجديد العقد بينهما.

وانضم إبراهيموفيتش لميلان في يناير 2020، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، لكن أرقام السويدي أثرت على الروسينيري وأعادت الفريق إلى الواجهة مجددا.

وأكدت ”سكاي سبورت إيطاليا“ أن ميلان وإبراهيموفيتش توصلا لاتفاق بشأن العقد الجديد، وأوضحت أن زلاتان سيحصل على 6.5 مليون يورو، على أن ينتهي العقد صيف 2022.

وأشارت الشبكة إلى أن العقود تم إنهاؤها بالفعل وأنه من المتوقع التوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت أن إبراهيموفيتش سيحصل على مكافأة بقيمة 500 ألف يورو حال تأهل ميلان لدوري أبطال أوروبا.

وشارك إبراهيموفيتش الموسم الحالي مع ميلان في 24 مباراة، سجل فيها 17 هدفا وصنع 2، علما أن ميلان يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة من 29 مباراة، ويتأخر بـ8 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب 28 مباراة.

ولعب إبراهيموفيتش لميلان في الفترة الأولى بين 2010 و2012، ليصل في فترتيه مع ميلان إلى 129 مباراة، سجل فيها 84 هدفا وصنع 31.

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