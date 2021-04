سكاي سبورت: ميلان وإبراهيموفيتش يتفقان على التجديد

أفادت شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، اليوم الإثنين، بأن ميلان ونجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش اتفقا على تجديد العقد بينهما.

وانضم إبراهيموفيتش لميلان في يناير 2020، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، لكن أرقام السويدي أثرت على الروسينيري وأعادت الفريق إلى الواجهة مجددا.

وأكدت ”سكاي سبورت إيطاليا“ أن ميلان وإبراهيموفيتش توصلا لاتفاق بشأن العقد الجديد، وأوضحت أن زلاتان سيحصل على 6.5 مليون يورو، على أن ينتهي العقد صيف 2022.

