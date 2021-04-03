طرد نيمار خلال مباراة باريس سان جيرمان وليل (فيديو)

تلقى نيمار جونيور، لاعب فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه مع ليل بالجولة 31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز ليل بهدف دون رد.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد نيمار بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

واشتبك نيمار مع تياغو ديالو مدافع ليل، ليتلقى بطاقة صفراء ثانية ثم بطاقة حمراء.

https://twitter.com/MessiMX10i/status/1378393743867441152

والطرد هو الثالث لنيمار منذ بداية عام 2020 في الدوري الفرنسي، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ في دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

واستعاد ليل صدارة الدوري الفرنسي من باريس سان جيرمان.

وهز جوناتان ديفيد مهاجم كندا الشباك في الشوط الأول ليرفع رصيد ليل إلى 66 نقطة قبل سبع جولات من النهاية، متفوقا بثلاث نقاط على باريس سان جيرمان.

وتقدم موناكو إلى المركز الثالث برصيد 62 نقطة، بعدما سحق ضيفه ميتز الوافد الجديد 4-صفر.

ويحل أولمبيك ليون رابع الترتيب وله 60 نقطة ضيفا على لانس صاحب المركز الخامس في وقت لاحق من اليوم.