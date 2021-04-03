ترتيب الدوري الإيطالي.. سامبدوريا يفرض التعادل على ميلان ويحرمه من الابتعاد بالوصافة

فرض سامبدوريا التعادل بنتيجة 1/1 على ميلان، في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي، اليوم السبت.

وعلى ملعب سان سيرو انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 57، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مستغلا كرة وصلته بالخطأ من دفاع ميلان.

لكن البديل ينس بيتر هاوجي سجل هدف التعادل لميلان بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 85.

ولعب سامبدوريا بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 59؛ بعد طرد لاعبه أدريان سيلفا عقب تدخل على صامويل كاستييخو.

وتعادل ميلان للمرة السادسة في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، مقابل الفوز 18 مرة، والخسارة 5 مرات، ليرتفع رصيد الروسينيري إلى 60 نقطة في المركز الثاني على لائحة الترتيب، ويتأخر بـ5 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، والذي لعب 27 مباراة.

في المقابل، حقق سامبدوريا التعادل السادس، في حين فاز 10 مرات، وخسر 13 مرة، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة، في المركز العاشر مؤقتا.

وفي وقت لاحق يلعب يوفنتوس مع تورينو، وإنتر ميلان مع بولونيا، ونابولي مع كروتوني، وروما مع ساسولو، ولاتسيو مع سبيزيا.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي: