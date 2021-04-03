الصحف الرياضية: عرض نهائي لهالاند.. إبعاد أرنولد مثل إبعاد ميسي.. وكونتي يتجه للأسفل

شكل نهائي كأس إسبانيا بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، ومباريات السبت في الدوريات الأوروبية، ومستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمستقبل هاري كين مع توتنهام ووضع برشلونة لاوتارو مارتينيز كخطة بديلة حال فشل التعاقد مع هالاند ودوري أبطال أوروبا لكرة السلة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو وكتبت: ”هذا من أجل الحياة“.

كما تحدثت عن مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد يلعب الموسم في 12 يوما“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة وكتبت: ”ريال مدريد يملك مصيره بيده“.

سبورت

ركزت الصحيفة على النرويجي إيرلينغ هالاند ورغبة برشلونة في التعاقد معه والخطة البديلة وكتبت: ”عرض نهائي من أجل هالاند“ و“هاري كين ولاوتارو مارتينيز الخطة البديلة“.

كما تحدثت عن نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو وكتبت: ”ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو سيعيشان نهائيا تاريخيا“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على فنربخشة في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة وضمان الصدارة.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وسؤال غوارديولا عن صفقة النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: ”الدوري الإنجليزي عاد“، و“هل يساوي هالاند 150 مليون جنيه إسترليني؟“.

الصحيفة اهتمت بلقاء آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي وأبرزت رأي يورغن كلوب من استبعاد ألكسندر أرنولد من منتخب إنجلترا، وكتبت: ”إبعاد أرنولد مثل إبعاد ميسي“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على موقف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من التعاقد مع إيرلينغ هالاند وكتبت: ”بيب غوارديولا مُصر على أن مانشستر سيتي لن يتم إخضاعه في سباق التعاقد مع إيرلينغ هالاند“.

كما اهتمت بمستقبل مهاجم توتنهام هاري كين وكتبت: ”كين صمت المستقبل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وليل متصدرا الدوري الفرنسي وكتبت: ”أكثر من مجرد اختبار“.

كما اهتمت بلقاءات موناكو أمام ميتز وأولمبيك ليون أمام لانس وكتبت: ”أولمبيك ليون وموناكو من أجل المطاردة“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

احتفلت الصحيفة الإيطالية الشهيرة بمرور 125 عاما على تأسيسها من خلال عدد خاص وكتبت في عنوانها الرئيسي: ”125 سنة ونحن الرياضة“.

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات الدوري الإيطالي وكتبت عن مواجهة إنتر ميلان وبولونيا: ”كونتي يتجه للأسفل“.

وتحدثت عن ديربي تورينو ويوفنتوس وكتبت: ”الحفل والديربي، بيرلو يقول: ”يوفنتوس بكل فخر“.

كما اهتمت بتأهل الإيطالي يانيك سينر لنهائي بطولة ميامي للتنس وكتبت: ”سينر لنهائي بطولة ميامي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات الدوري الإيطالي وصراع قطبي ميلان وكتبت عن لقاء إنتر ميلان وبولونيا ومواجهة ميلان وسامبدوريا: ”إنتر ميلانو اصمت ودواسة، ميلان ارفع رأسك وانطلق“.

كما اهتمت بديربي تورينو بين يوفنتوس وتورينو وكتبت: ”بيرلو: قبضة قوية“.

واهتمت بتصريحات غاسبريني مدرب أتلانتا حول نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس وكتبت: ”غاسبريني: ”سيكون نهائيا كبيرا لأتلانتا“.