رياضة

طلب بالسجن 18 شهرا على طبيب بسبب وف...
تاريخ النشر: 02 أبريل 2021 19:56 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2021 21:10 GMT

طلب بالسجن 18 شهرا على طبيب بسبب وفاة الإيطالي دافيد أستوري

في مارس 2018 عثر على أستوري، قائد فيورنتينا السابق، ميتا، في معسكر الفريق قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، إن ممثلي الادعاء طلبوا الحكم على طبيب بالسجن 18 شهرا، بتهمة القتل غير العمد في قضية وفاة دافيدي أستوري مدافع فيورنتينا والمنتخب الإيطالي السابق.

وفي يوليو 2017، أي قبل 7 أشهر من وفاته، سمح طبيب لأستوري بمواصلة لعب كرة القدم.

ورأى الادعاء العام أنه كان يتوجب على الطبيب، الذي كان وقتها المدير الطبي لقسم الطب الرياضي في مستشفى جامعة كاريجي في فلورنسا، إجراء فحوصات معمقة أكثر بناءً على نتائج اختبار إجهاد القلب في حالة أستوري.

وبحسب وكالة ”أنسا“، فإنه من المتوقع إصدار حكم في الثالث من مايو المقبل.

وفي مارس 2018 عثر على أستوري، قائد فيورنتينا السابق، ميتا، بعمر 31 عاما، في معسكر الفريق قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وفيما بعد أثبت تشريح أستوري أن وفاته كانت بسبب تعرضه لسكتة قلبية.

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