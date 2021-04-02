طلب بالسجن 18 شهرا على طبيب بسبب وفاة الإيطالي دافيد أستوري

قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، إن ممثلي الادعاء طلبوا الحكم على طبيب بالسجن 18 شهرا، بتهمة القتل غير العمد في قضية وفاة دافيدي أستوري مدافع فيورنتينا والمنتخب الإيطالي السابق.

وفي يوليو 2017، أي قبل 7 أشهر من وفاته، سمح طبيب لأستوري بمواصلة لعب كرة القدم.

ورأى الادعاء العام أنه كان يتوجب على الطبيب، الذي كان وقتها المدير الطبي لقسم الطب الرياضي في مستشفى جامعة كاريجي في فلورنسا، إجراء فحوصات معمقة أكثر بناءً على نتائج اختبار إجهاد القلب في حالة أستوري.

وبحسب وكالة ”أنسا“، فإنه من المتوقع إصدار حكم في الثالث من مايو المقبل.

وفي مارس 2018 عثر على أستوري، قائد فيورنتينا السابق، ميتا، بعمر 31 عاما، في معسكر الفريق قبل مواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وفيما بعد أثبت تشريح أستوري أن وفاته كانت بسبب تعرضه لسكتة قلبية.