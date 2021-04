بيولي: التتويج بلقب الدوري الإيطالي ليس هدف ميلان الموسم الحالي

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن التتويج بلقب الدوري الإيطالي ليس ضمن أهداف الروسينيري للموسم الحالي.

وأكد بيولي أن هدف ميلان هو إنهاء الموسم ضمن فرق المربع الذهبي للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ودعا لاعبيه لتحقيق هذا الهدف.

وكان ميلان متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، قبل أن يفقد الصدارة لمنافسه وجاره إنتر ميلان، الذي يملك 65 نقطة من 27 مباراة، مقابل 59 نقطة لميلان من 28 مباراة.

وأضاف بيولي:“ميلان كان من الأندية التي حققت مفاجأة الموسم الحالي في الدوري، ونتفوق بـ17 نقطة على رصيدنا في نفس الفترة من الموسم الماضي“.

