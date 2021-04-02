بيولي: التتويج بلقب الدوري الإيطالي ليس هدف ميلان الموسم الحالي

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن التتويج بلقب الدوري الإيطالي ليس ضمن أهداف الروسينيري للموسم الحالي.

وأكد بيولي أن هدف ميلان هو إنهاء الموسم ضمن فرق المربع الذهبي للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ودعا لاعبيه لتحقيق هذا الهدف.

وكان ميلان متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، قبل أن يفقد الصدارة لمنافسه وجاره إنتر ميلان، الذي يملك 65 نقطة من 27 مباراة، مقابل 59 نقطة لميلان من 28 مباراة.

وأضاف بيولي:“ميلان كان من الأندية التي حققت مفاجأة الموسم الحالي في الدوري، ونتفوق بـ17 نقطة على رصيدنا في نفس الفترة من الموسم الماضي“.

A special derby night on the path to our 18th Scudetto #OTD in 2011! 🏆 🇮🇹 10 anni fa il Derby che ci lanciò verso lo Scudetto numero 18 🏆 🇮🇹 #SempreMilan Powered by @skrill pic.twitter.com/kZcCOZLztV — AC Milan (@acmilan) April 2, 2021

وتابع:“الوصول لـ75 نقطة قد يكون أفضل طريقة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي، لكن يصعب حساب الأمر، وتنتظرنا مباريات صعبة جدًا“.

وحقق ميلان لقب الدوري الإيطالي 18 مرة، وكان آخرها موسم 2010/2011.

وأكمل بيولي الذي تولى تدريب ميلان في أكتوبر 2019:“نثق بأنفسنا، وعلينا مواصلة إظهار قدراتنا حتى الرمق الأخير، وتتبقى 10 مباريات، وهو رقم كبير“.

وأكد بيولي جاهزية المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش للعب أمام سامبدوريا، بعدما عاد من المشاركة في أول مباراة مع السويد، عقب ابتعاد دان نحو 5 سنوات عن منتخب بلاده.

وقال بيولي:“زلاتان بخير، نحن سعداء من أجله بعد عودته للمنتخب الوطني، وأيضًا لعودته للعب معنا بعد الإصابة“.

وأضاف:“لا أعتقد أنه يعاني من الإجهاد، إنه يتدرب على أعلى مستوى، وعاد أكثر قوة، وكل شيء على ما يرام“.

وسجل إبراهيموفيتش 15 هدفًا في الدوري الإيطالي، وهو هداف ميلان الموسم الحالي.