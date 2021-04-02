صحيفة: باريس سان جيرمان نفد صبره بشأن بقاء كيليان مبابي

نفد صبر باريس سان جيرمان تجاه مماطلة المهاجم كيليان مبابي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل، إذا قالت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية إن قضية عقد مبابي معقدة وتراوح مكانها بين تفكير بطل كأس العالم 2018 في الرحيل وعروض النادي للتجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي البالغ عمره 22 عاما يحتاج لتحليل جميع المعايير بعناية لاتخاذ أفضل قرار ممكن بشأن مستقبله، حيث يرى أن بضعة أسابيع إضافية ستكون ضرورية له ليتخذ قراره، مع العلم بأن عقده مستمر حتى 2022.

ومن ناحية أخرى، يشعر باريس سان جيرمان ورئيسه القطري ناصر الخليفي بنفاد الصبر كما يتضح من آخر تعليق صادر عن ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقال المسؤول البرازيلي: ”لقد تحدثنا منذ فترة طويلة والجميع يعرف ما نريده، الأمور واضحة. سنصل إلى النهاية وأعتقد أنها قريبة لنصل إلى اللحظة التي يجب أن نتخذ فيها موقفًا وقرارًا“.

وتتعلق هذه التصريحات بشكل مباشر بالمهاجم الشاب، حيث أخبر باريس سان جيرمان اللاعب بالفعل أنه يريد الاحتفاظ به وأرسل له عرضًا ماليًا كبيرًا لتمديد العقد.

لكن بعد أكثر من شهر بقليل، لم يتم تسوية هذا الملف المهم للغاية، ولا شيء في البيان الأخير للمهاجم الباريسي يسمح بالقول إن الإجابة ستحدث في الأيام القادمة، وقال لمحطة RTL مساء الأربعاء: ”لو كان هناك تقدم على صعيد المفاوضات لقلت ذلك بالفعل“.

باريس سان جيرمان يحتاج لبديل

بالنسبة لنادي العاصمة الفرنسية، فإنه في وضع معقد ويحتاج إلى إجابة سريعة من مبابي مع الرغبة في عدم الإساءة إلى لاعبه البارز. في هذه الحالة فإن ليوناردو على خط المواجهة ومساحة المناورة ضيقة، إذ قبل أكثر من عام بقليل من نهاية عقده، يدرك مبابي أن نتائج الفريق خاصة في دوري أبطال أوروبا ستساعد في فرص تجديد عقده.

ولا شك أن التأهل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال على حساب برشلونة ليس آخر طموحات مبابي، ورغم ذلك لا يستطيع باريس سان جيرمان الانتظار حتى الصيف المقبل (حتى نهاية دوري أبطال أوروبا) لمعرفة رغبة مهاجم موناكو السابق.

إذا كان عليه أن يختار مغادرة فرنسا لبطولة أخرى، فسيحتاج نادي العاصمة إلى وقت لاستبداله وإعادة هيكلة فريقه، خاصة أن هذه النوعية من المهاجمين غير متاحة، وأن المفاوضات نادرا ما تتم في غضون أيام.

وسواء قرر باريس سان جيرمان الاقتراب من إرلينغ هالاند أو سيرجيو أغويرو (المجاني حاليًا) أو بعض المهاجمين العالميين الآخرين، فيجب عليهم الاستعداد لذلك الآن أو على الأقل في الأسابيع القادمة.

الصفقة ستكلف 120 إلى 150 مليون يورو

هذا ليس أكثر ولا أقل مما قاله ليوناردو ”وقت اتخاذ موقف وقرار“، فإذا كان مبابي يرغب في الانتقال إلى بطولة أوروبية أخرى، فلن يكون باريس سان جيرمان قادرًا على معارضته كما فعل مع نيمار في عام 2019.

وفي الواقع في حالة حدوث عائق، فإنه سيخاطر برؤية اللاعب الفرنسي يغادر مجانا العام المقبل.

ومن المستحيل أن تتخيل أن باريس سان جيرمان سيوافق على رحيل هدافه الشاب مجانا، خاصة أنه أنفق 180 مليون يورو في عام 2017 للتعاقد معه من موناكو، فضلا عن خسارة 200 إلى 300 مليون يورو أخرى هذا العام بسبب فيروس كورونا.

لكن مثل هذه الصفقة التي تنطوي على التفاوض مع نادٍ آخر لرحيل مبابي لا يمكن حسمها في غضون أيام، إذ يجب ألا تصل الصفقة إلى 200 مليون يورو، وهو السعر الذي حدده باريس سان جيرمان في البداية، بل يجب أن يتراوح بين 120 و 150 مليون يورو وهو مبلغ كبير سيتطلب بضعة أسابيع من المفاوضات أيضا.