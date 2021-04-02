لندن المحطة الجديدة.. وكيل أعمال هالاند يستمع لعروض مانشستر سيتي ويونايتد وليفربول وتشيلسي

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكاتالونية، أن مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند رفقة والده إلف إنينغ هالاند، سيحطون الرحال اليوم الجمعة في لندن؛ لاستكمال محادثاتهم مع الأندية الراغبة في ضم نجم وهداف بروسيا دورتموند.

وحسب الصحيفة، فبعد رحلة برشلونة ومدريد ولقاءات مع ممثلين عن إدارة الفريقين الإسبانيين، سيلتقي ممثلو اللاعب مع 4 فرق إنجليزية، وهي: مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي؛ للاستماع لعروضها للنجم الشاب.

وحسب الصحافة الكتالونية والمدريدية، فكل من برشلونة وريال مدريد خرجا من لقائهما مع مينو رايولا ووالد اللاعب، بتفاؤل قوي بشأن التعاقد معه في الصيف القادم، رغم الأزمة المالية التي تضرب الفريقين.

وذكرت صحيفة ”آس“ أن مينو رايولا أخبر برشلونة وريال مدريد بكون إيرلينغ هالاند يفضل اللعب لأحد الفريقين الإسبانيين في الموسم القادم.

من جهة أخرى، علق مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند على لقاء مينو رايولا وألف إينغ هالاند مع ريال مدريد وبرشلونة، حول التعاقد مع نجمهم إيرلينغ هالاند في تصريحات لقناة ”سكاي ألمانيا“، وقال: ”بالأمس تحدثت مع مينو رايولا وأوضحنا له نوايانا بوضوح شديد“.

ويعرف بروسيا دورتموند أنه سيفقد هدافه ونجمه صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو، وهو مبلغ شرط جزائي فرضه مينو رايولا حين تعاقدهم مع إيرلينغ هالاند قبل سنة ونصف، ولذلك فهم مستعدون لبيعه هذا الصيف مقابل مبلغ كبير قد يصل إلى 180 مليون يورو.