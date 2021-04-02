رياضة

الصحف الرياضية: مزاد هالاند وانتخاب...
تاريخ النشر: 02 أبريل 2021 7:00 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2021 7:40 GMT

الصحف الرياضية: مزاد هالاند وانتخابات ريال مدريد ومصير مهاجمي باريس سان جيرمان

شكلت زيارة مينو رايولا رفقة والد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لبرشلونة وريال مدريد، ونهائي كأس ملك إسبانيا بين أتليتك بلباو وريال سوسيداد، العناوين الأبرز

+A -A
المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

شكلت زيارة مينو رايولا رفقة والد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لبرشلونة وريال مدريد، ونهائي كأس ملك إسبانيا بين أتليتك بلباو وريال سوسيداد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بإصابة سيرجيو راموس وغيابه عن الكلاسيكو، ودعوة فلورنتينو بيريز لانتخابات رئاسية في ريال مدريد، ومصير عدة لاعبين في أولمبيك مارسيليا، ولقاء القمة في فرنسا بين باريس سان جيرمان وليل.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مفاوضات وكيل أعمال النرويجي إيرلينغ هالاند ووالده مع ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”ريال مدريد وبرشلونة يقاتلان بالفعل من أجل هالاند“.

كما تحدثت عن إصابة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وكتبت: ”راموس إصابة مرة أخرى“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا بين أتليتك بلباو وريال سوسيداد، وكتبت: “ لقد استحق الانتظار“.

كما اهتمت بدعوة إدارة ريال مدريد لانتخابات رئاسية في الصيف القادم.

2021-04-Ex60L5kWQAENZ_N

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء وكيل أعمال إيرلينغ هالاند ووالده مع إدارة برشلونة، وكتبت: ”عرض هالاند، برشلونة متفائل“.

كما تحدثت عن نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتليتك بلباو وريال سوسيداد، وكتبت:“ ريال سوسيداد وأتليتك بلباو سيعيشان نهائيا تاريخيا“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد، وكتبت: ”راموس يصاب ويغيب عن الكلاسيكو“.

كما اهتمت بإيريك غارسيا وبيدري، وكتبت:“ إيريك غارسيا وبيدري يضعان الذهاب لنهائيات أمم أوروبا كهدف“.

2021-04-6c879288-c91b-4fc8-a9c2-5373548c32f0_media-libre-aspect-ratio_default_0

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينغ هالاند رفقة والد اللاعب بريال مدريد وبرشلونة، وكتبت: ”مزاد علني على هالاند“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وإصابة سيرجيو راموس، وكتبت: ”سيرجيو راموس يصاب“.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال سوسيداد وأتليتك بلباو، وكتبت:“ نهائي تاريخي“.

2021-04-Ex7JDzlXMAc7u8s

آس

ركزت الصحيفة على نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتليتك بلباو وريال سوسيداد، وكتبت: ”الكأس المرغوب أكثر“.

كما تحدثت عن زيارة ممثلي إيرلينغ هالاند لبرشلونة وريال مدريد، وكتبت: ”هالاند أخذ الجسر الجوي“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد عبر الدعوة للانتخابات وإصابة راموس، وكتبت: ”فلورنتينو بريز يدعو للانتخابات“، و“ وراموس يصاب مجددا“.

كما اهتمت بتصريحات المدافع السابق لأتلتيكو مدريد دييغو غودين، وكتبت: ”غودين: رؤية أتلتيكو مدريد صلب وقوي“.

2021-04-Ex69LfsXMAEyROP

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على النرويجي إيرلينغ هالاند، بعد زيارة وكيل أعماله ووالده لبرشلونة وريال مدريد، وكتبت:“ مانشستر سيتي يواجه صراعا للتعاقد مع هالاند، حيث يجري ممثلوه محادثات مع برشلونة وريال مدريد“.

كما اهتمت بمنتخب إنجلترا واللاعب جيسي لينغارد، وكتبت: ”غاريث ساوثغيت جاهز للصدمة والمناداة على جيسي“.

2021-04-Ex6vRqdXMAAs_7l

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مستقبل عدة لاعبين في أولمبيك مارسيليا، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا: الرحيل أو البقاء ”.

كما اهتمت بلقاء باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي من خلال مدافع باريس عبدو ديالو، وكتبت:“ عبدو ديالو: ليل وبايرن ميونخ لقاءات أحلم بلعبها“.

2021-04-equipe-02-04

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي ومدربه أنطونيو كونتي، وكتبت: ”كونتي يمكنه إغلاق كونتي“.

كما تحدثت عن سوق الانتقالات ومصير إيكاردي وهالاند، وكتبت: ”باريس سان جيرمان لا يريد إيكاردي وهالاند بين ريال مدريد وبرشلونة“.

كما اهتمت بمعاقبة يوفنتوس لـ 3 من نجومه بسبب إقامتهم لحفل، وكتبت: “ الحفل ممنوع، ديبالا وميني وآرثر تم إبعادهم عن الديربي ”.

2021-04-gazzettafc_nazionale_web-Big02-04

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play