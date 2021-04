مرشح لرئاسة فرنسا يدعو منتخب بلاده لمقاطعة مونديال 2022 في قطر

دعا “جون لوك ميلونشون“ زعيم حزب ”فرنسا الأبية“، منتخب بلاده لكرة القدم إلى مقاطعة المونديال الذي سينظم في قطر، العام المقبل؛ بسبب الوضعية السيئة جدا التي يعيشها العمال بها.

واعتبر السياسي اليساري الذي نافس ”إيمانويل ماكرون“ على الرئاسة سنة 2017، في تصريح مساء الخميس فاتح أبريل للشبكة الإذاعية الفرنسية ”آر تي إل“، أن المنتخب الفرنسي ”ليس لديه ما يفعله“ في كأس العالم 2022، والسبب “لا يمكننا لعب كرة القدم على الجثث“، حسب تعبيره.

وكانت منتخبات ألمانيا والنرويج وهولندا، قد عبرت عن دعمها لحقوق الإنسان في قطر، عبر رسائل تم توجيهها قبل مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأضاف: ”إذا كانت هناك حملة للمقاطعة سأشارك فيها، مخجل ما يحدث هناك، 6500 شخص لقوا حتفهم في الورشات، إن معاملتهم للناس بشعة“.

واستند رئيس الفريق النيابي لحزب ”فرنسا الأبية“ في الجمعية العمومية، إلى التقرير الصادر عن صحيفة ”ذا غارديان“ البريطانية، والذي عرض قطر لانتقادات حادة، خصوصا من طرف منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان؛ بسبب المعاملة السيئة التي يتعرض لها العمال الأجانب بها، والتي تتهم قطر باستغلالهم بالعمل في ظروف خطيرة بالورشات التي لها علاقة باستعداد البلاد لاستضافة المونديال.

كما اتهم ”ميلونشون“ قطر بتمويل كل الأنشطة المعادية لفرنسا في أفريقيا، وعلى رأسها ”تسليح المنظمات والميليشيات الإسلامية التي تطلق الرصاص علينا“.

وكان ”جوليان بايو“، الكاتب الوطني لحزب ”الخضر“، قد دعا بدوره يوم الأربعاء، لمقاطعة التظاهرة الرياضية.

إلا أن ”نويل لوغرايت“ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعد تماما فرضية المقاطعة، حيث قال في تصريح للصحافة الفرنسية، يوم 8 آذار/مارس المنصرم، إنه: ”إذا تأهل المنتخب الفرنسي لكرة القدم، سيذهب إلى قطر“.

6,500 migrant workers have died in work-related accidents since Qatar won the right to host the World Cup in 2010, according to a report by the @guardian.

If you held a minute’s silence for each person who lost their life, the entire tournament would be played in silence. pic.twitter.com/wDQVDURjTq

— ESPN FC (@ESPNFC) March 25, 2021