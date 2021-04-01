وكيل أعمال هالاند يلتقي مع مسؤولي ريال مدريد بعد اجتماعه بـ"صديقه" لابورتا

قضى مينو رايولا وكيل أعمال إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند وكذلك والد النجم النرويجي الشاب يوما حافلا في إسبانيا، حيث التقيا في الصباح مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، ثم طارا إلى مدريد للاجتماع مع مسؤولي ريال مدريد للتعرف على نوايا النادي الملكي فيما يتعلق بمستقبل مهاجم دورتموند.

كما أفاد مانولو لاما في محطة ”كادينا كوبي“، بأنهما وصلا إلى مطار أدولفو سواريز في مدريد حوالي الساعة 2:00 ظهرًا بهدف عقد اجتماع مع كبار المسؤولين في الفريق الملكي لمعرفة ما يعتقده النادي بشأن إمكانية التعاقد مع المهاجم المطلوب أوروبيا على نطاق واسع.

هالاند كما عودنا دائماً يسجل أول هدف بعد عودة الحياة للبوندسليغا ويحتفل وحيداً ضمن الشروط الوقائية 🎯#beINBundesliga #BVBS04 pic.twitter.com/bsRUAcWwCw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 16, 2020

من برشلونة إلى مدريد

وفي حوالي الساعة 4:00 مساءً، بدأ لقاء يعتزم فيه ريال مدريد معرفة مباشرة الوضع الذي يمر به هالاند في الفريق الألماني، حيث يريد كل من رايولا ووالد اللاعب معرفة نية فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بشأن هالاند.

واجتمع رايولا ووالد هالاند بشخص مقرب جدًا من لابورتا، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع رايولا، إذ يحلم رئيس برشلونة بأن يكون المهاجم النرويجي هو نجم مشروع برشلونة الجديد، لكن اللاعب يطارده عظماء القارة الأوروبية بدءا من ريال مدريد.

ومن الواضح أن خطة ريال مدريد لتدعيم وتجديد الفريق تمر عبر هالاند وكيليان مبابي، ولا شيء يتعلق بالعودة المحتملة لكريستيانو رونالدو رغم أهدافه الـ33 في 31 مباراة هذا الموسم.

ولا شك أن اجتماعات اليوم فيما أسمته صحيفة ”ماركا“ بالخميس المقدس في برشلونة ومدريد هي الفصل الأول من المسلسل التلفزيوني الصيفي وعنوانه أين سيلعب هالاند؟ وقد قام وكيل أعماله ووالده بالفعل بوضعه في سوق الانتقالات.

وقالت صحيفة ”ديفينسا سنترال“ المقربة من ريال مدريد إن رايولا يتفاوض مع بيريز الحريص على معرفة السعر النهائي للاعب، بينما في الوقت ذاته لا يصدق بيريز محاولات لابورتا لضم هالاند.

وقد أخبر هالاند وكيل أعماله بالفعل بأنه يفضل الذهاب إلى ريال مدريد بدلا من برشلونة، إذ يرى أن النادي الملكي لديه مشروع جاد.

لابورتا لا يخيف بيريز

رئيس ريال مدريد مقتنع بأن نظيره في برشلونة لا يستطيع فعل أي شيء للتعاقد مع النرويجي. هالاند يسير بقدم ونصف القدم في سانتياغو برنابيو لأنه أولوية للنادي مع مبابي.

وعلى الرغم من وجود أصوات في برشلونة تؤكد تدخل لابورتا من خلال علاقته القوية مع رايولا، إلا أن الحقيقة هي أنه في ريال مدريد لا داعي للقلق، بينما على أرض الواقع اللاعب لا يزال متاحا في ظل اهتمام أندية غنية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

ولم يُظهر بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي أي اهتمام خاص باللاعب وليس له أي اتصال مع رايولا، بينما سيكون النادي الوحيد الذي سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة مع مدريد هو مانشستر يونايتد وفقا للصحيفة ذاتها، وليس برشلونة ولا سيتي ولا بايرن ميونخ ولا باريس سان جيرمان ولا يوفنتوس.

فلورنتينو بيريز لديه كل الأسباب للاعتقاد بأن هالاند سيرتدي القميص الملكي الموسم المقبل في ظل اهتمامه باللعب لريال مدريد، بالإضافة إلى ذلك، فإن دورتموند لن يضع الكثير من التعقيدات.

وأضافت ”ديفينسا سنترال“ أن إيدن هازارد واضح أنه لا يزال بإمكانه تغيير وضعه لأن أمامه ثلاث سنوات متبقية في عقده وجدد النادي الثقة به ولن يدخل في أي صفقة تبادلية.

كما أن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند ومبابي معروف بالفعل للجميع إذ تم تحديد مهاجمي دورتموند وباريس سان جيرمان كهدفين كبيرين للهجوم الملكي، حيث إن بيريز على استعداد للقيام باستثمار كبير للتعاقد معهما الصيف المقبل.

وكانت القضية الكبيرة للفريق الملكي ليس فقط طوال هذا الموسم، ولكن منذ اللحظة الأولى التي غادر فيها رونالدو إلى يوفنتوس هي التعاقد مع مبابي وهالاند لحل أزمة الأهداف التي يتكفل بها كريم بنزيما وحده.